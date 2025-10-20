Une sculpture antipolice du LUFF fait polémique à Lausanne

Au menu de ce lundi 20 octobre: le scandale du LUFF, la progression de l'UDC, la plainte contre le service de psychiatrie argovien, le procès de l'ex-chef de la bande organisée Jamahat et pour finir un peu de sport avec le nouveau prodige suisse Henry Bernet.

Cette sculpture se retrouve au cœur d'une polémique. La ville de Lausanne s'est insurgée. Le LUFF l'a retirée. Photo: DR

Pour vous accompagner dans cette nouvelle semaine, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose un tour d'horizon des actus suisses. Que nous réserve ce lundi 20 octobre? Réponse:

1 Une sculpture antipolice retirée à Lausanne

Le Lausanne Underground Film and Music Festival (LUFF) a retiré une installation artistique placée à l'entrée du Casino de Montbenon, lieu principal de l'événement, après l'intervention de la ville de Lausanne, rapporte lundi le journal «24 heures». L'œuvre controversée était une sculpture représentant un bidon d'essence se déversant sur un fourgon de police miniature. La ville de Lausanne, qui subventionne le LUFF, «ne cautionne évidemment pas cette œuvre et condamne toute forme d'incitation à la haine ou la violence», déclare Grégoire Junod, le syndic socialiste en charge de la culture. Du côté du LUFF, une responsable de la communication indique que «la ville n'a pas exigé que nous enlevions l'œuvre», mais «elle nous a fait part du grand risque de dépôt d'une plainte pénale».

2 L’UDC séduit au-delà de ses bastions

Alors que l'Union démocratique du centre n'a jamais réussi à décrocher un siège aux gouvernements genevois et jurassien, «les thématiques du parti national ont réussi à prendre dans les réalités» de ces deux cantons dimanche lors des élections, estime le politologue Andrea Pilotti dans «Le Temps» de lundi. A Genève, l'UDC Lionel Dugerdil a échoué face au conseiller national vert Nicolas Walder pour 5604 voix, mais réalise un score historique. Dans le Jura, Fred-Henri Schnegg est bien placé pour le second tour. Ce qui est inédit à Genève, remarque le politologue, c'est le PLR qui «n'hésite plus à légitimer des candidats UDC dans l'idée de faire gagner la droite». Cette stratégie «fonctionne depuis longtemps en Suisse alémanique», relève-t-il.

3 Surdose mortelle de méthadone: une plainte déposée

Après le décès d'un homme de 22 ans à la suite d'une surdose de méthadone, les autorités argoviennes ont reçu une plainte contre les services psychiatriques du canton, écrivent lundi la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung», le «Bund» et le «Tages-Anzeiger». Les parents du jeune réclament que le Département cantonal de la santé et des affaires sociales ordonne une enquête externe. Ce dernier indique dans les journaux qu'il ouvrira, si nécessaire, une procédure de surveillance. Le ministère public a lui ouvert une procédure pénale contre la médecin responsable du défunt pour suspicion d'homicide par négligence. Selon les journaux, elle était titulaire d'un diplôme non reconnu en Suisse.

4 L’ex-chef de la bande Jamahat jugé pour cambriolage et trafic

L’ancien chef de la bande organisée Jamahat et quatre autres prévenus, dont sa femme et sa maîtresse, sont jugés à partir de lundi par le Tribunal criminel à La Chaux-de-Fonds (NE). Le ressortissant tchétchène est notamment accusé de trafic de stupéfiants, d'avoir commandité le cambriolage en 2022 du Contrôle officiel suisse des chronomètres et de recel par métier. L'horloger Patek Philippe fait partie des sept plaignants.

5 Premier grand test pour le prodige suisse Henry Bernet

L'espoir du tennis suisse Henry Bernet vivra son baptême du feu dans un tournoi ATP lundi soir à Bâle. Le joueur local de 18 ans, champion junior de l'Open d'Australie 2025, sera en lice dès 20h face au Tchèque Jakub Mensik, vainqueur du Masters 1000 de Miami ce printemps. Un deuxième «rookie» helvétique entrera en scène lundi: issu des qualifications, le Tessinois Remy Bertola affrontera l'Espagnol Jaume Munar aux alentours de 16h. Le Vaudois Stan Wawrinka jouera pour sa part son 1er tour mardi, selon toute vraisemblance.