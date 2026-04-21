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Comptes 2025
Après un déficit, Lausanne affiche un bénéfice de 7,4 millions

Lausanne affiche un bénéfice de 7,4 millions de francs en 2025, après un déficit de 19,4 millions l'année précédente. Florence Germond termine son mandat avec les comptes les plus positifs de sa carrière.
Publié: il y a 48 minutes
La ville de Lausanne affiche des chiffres noirs.
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Les comptes de la Ville de Lausanne renouent avec les chiffres noirs. L'exercice 2025 dégage un bénéfice de 7,4 millions de francs, contre un déficit de 19,4 millions pour le précédent. L'amélioration par rapport au budget est de 73,4 millions.

C'est l'exercice le plus positif de l'ère Florence Germond, la municipale en charge des finances qui présentait mardi ses derniers comptes, puisqu'elle ne se représentait pas pour une nouvelle et quatrième législature. Il est aussi marqué par un retour à une marge d'autofinancement suffisante, et même excédentaire de 36 millions.

La Ville a maintenu un haut niveau d'investissements en 2025, en ligne avec les années précédentes. Il représente 179,6 millions de francs (montant moyen annuel 2016-2024: 155,4 millions). La dette nette a, elle, reculé de 32 millions pour s'établir à 2,04 milliards de francs. L'endettement net par habitant recule ainsi de 18% par rapport à 2012, a relevé Mme Germond.

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