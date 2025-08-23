C'est une page importante qui se tourne à Lausanne. Repris en 1986 par Heike et Willi Prutsch, le Café du Grütli va bientôt fermer ses portes. Le couple s'est longtemps battu pour pouvoir continuer à gérer l'établissement, mais ils vont devoir abdiquer.

Ce café emblématique lausannois sera contraint de fermer ses portes

1/7 Le Café du Grütli à Lausanne, riche en traditions, fermera ses portes en 2027. Photo: DR

Michael Hotz

C'est un véritable bijou situé en plein cœur de la vieille ville de Lausanne. Le Café du Grütli, situé juste à côté de la place de la Palud, accueille ses clients dans une ambiance chaleureuse depuis son ouverture en 1849. Il y a tout juste 40 ans, Willi Prutsch et son épouse Heike Prutsch ont repris l'établissement. L'établissement a fait de la fondue une de ses spécialités, tout comme les plats traditionnels de saison.

Mais la tradition ne devrait plus durer longtemps. Le café, très apprécié des habitants et des touristes, va devoir fermer ses portes, comme le rapporte le quotidien «24 heures». La fermeture n'aura toutefois pas lieu tout de suite, mais fin mars 2027.

En fait, les Prutsch voulaient transmettre l'entreprise à leur fille Vanessa, mais cela ne sera finalement pas possible. «Nous sommes ici depuis quarante ans. Vous savez, c'est un choc, que puis-je dire d'autre?», a déclaré au journal l'aubergiste qui tient le bistrot avec sa femme depuis 1986.

Une pétition contre la fermeture a pourtant cartonné

Le couple Prutsch s'est longtemps battu contre la fermeture de son établissement. En fait, ils auraient dû rendre les clés du Café du Grütli il y a déjà un moment. Selon le rapport, les propriétaire de ce bâtiment du XIVe siècle avait résilié le contrat de bail avec les restaurateurs en mars 2024. Un restaurant inclusif pour les personnes en situation de handicap doit désormais y être construit.

Willi et Heike Prutsch se sont mobilisés contre cette résiliation – auprès des politiciens locaux et de la population. Une pétition a même été lancée et signée par 12'000 personnes. «Lausanne ne peut pas perdre le Grütli», peut-on lire dans le texte de la pétition. Et pourtant, ce que tout le monde craignait est désormais inévitable.

Un accord trouvé devant les tribunaux

Toujours selon «24 heures», le restaurateur et le couple de propriétaires se sont mis d'accord devant le tribunal cantonal des baux à loyer pour que les Prutsch ferment l'établissement fin mars 2027.

Lausanne n'est pas la seule ville à voir certains de ses établissements iconiques devoir fermer leurs portes. Plusieurs cas similaires ont eu lieu en Suisse ces derniers temps. C'est notamment le cas du Cindy's Diner, qui a récemment dû fermer ses portes à Wädenswil, dans le canton de Zurich. Un cas plus récent encore secoue le canton de Lucerne. Le Poscht-Beck, un restaurant vieux de 216 ans, mettra la clé sous la porte à la fin du mois.