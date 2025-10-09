La Fondation de l'Hermitage à Lausanne fermera ses portes pendant un an pour une rénovation majeure. Dès le 10 novembre, le musée entamera des travaux d'amélioration énergétique et d'adaptation aux normes muséales modernes, avec une réouverture prévue en novembre 2027.

Le musée de l'Hermitage rouvrira fin 2027. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

La Fondation de l'Hermitage va fermer une année pour des travaux de rénovation. Dès la fin de l'exposition actuelle sur la «Pologne rêvée» le 9 novembre et jusqu'à l'automne 2027 les portes du musée seront fermées au public afin de renforcer l'efficacité énergétique du bâtiment historique et adapter les espaces aux exigences muséales d'aujourd'hui.

Ce chantier est conduit par la Ville de Lausanne, propriétaire des lieux, et soutenu par une participation financière conséquente de la Fondation de l'Hermitage, indique cette dernière jeudi dans un communiqué de presse. Les derniers travaux d'envergure dans la maison historique remontent aux années 1980, rappelle-t-elle.

«Malgré un entretien régulier par la Ville de Lausanne, le bâtiment nécessite une importante rénovation pour en assurer la préservation de ses valeurs patrimoniales tout en maintenant son usage en tant que musée. L'enveloppe de l'édifice doit ainsi faire l'objet d'une réfection complète, les espaces intérieurs doivent être entièrement mis aux normes et le dispositif de sécurité modernisé», écrit-elle.

Parallèlement à cette rénovation de la maison de maître financée par la Ville de Lausanne, la Fondation de l'Hermitage entreprend des travaux et des aménagements complémentaires entièrement à sa charge. Ils permettront d'actualiser tout l'équipement muséographique et d'améliorer l'accessibilité ainsi que l'expérience du public, explique-t-on.

Levée de fonds

«Afin de concrétiser ces changements - indispensables pour continuer à présenter des expositions de haute tenue - la Fondation entreprend une importante levée de fonds auprès d'institutions publiques et privées», indique-t-elle aussi.

Le calendrier des travaux prévoit une fermeture dès le 10 novembre, suivie par les préparatifs et le déménagement des bureaux, de la bibliothèque de travail, des archives et des collections d'art en vue des travaux. Le début concret du chantier de rénovation est agendé à mars prochain. Il se terminera en septembre 2027 avec la remise des clés. La réouverture officielle est prévue pour novembre 2027.

La Fondation de l'Hermitage est située dans une demeure construite au milieu du 19e siècle. En 1976, la famille Bugnion lègue la maison ainsi qu'une grande partie du parc qui l'entoure à la Ville de Lausanne, qui s'engage à aménager les lieux en musée et en assurer l'entretien. Depuis l'ouverture du musée en 1984, près de 3,5 millions de personnes ont visité les expositions proposées par l'institution.