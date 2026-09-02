Un agent a échappé de peu à un terrible accident mercredi près de Lausanne-Blécherette. Une voiture volée a frôlé le policier avant d’être interceptée à Prilly après une course-poursuite de dix minutes.

Un policier a failli se faire écraser lors d'une course-poursuite

Un policier a failli se faire écraser lors d'une course-poursuite

Sur les hauts de Lausanne

Marc Strüby Responsable du Web Desk

Un drame a été évité de justesse, ce mercredi vers 16h près de la sortie d'autoroute de Lausanne-Blécherette.

Un policier a failli se faire percuter alors qu'il posait une herse pour intercepter une voiture volée, poursuivie par les forces de l’ordre depuis Cheseaux-sur-Lausanne. Le véhicule est passé à quelques centimètres de l'agent sans ralentir, indique 20 Minutes.

Les deux occupants du véhicule ont finalement été interpellés à Prilly au terme d'une course-poursuite de dix minutes, sans faire de blessé ni d'accident. Une enquête a été ouverte.