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Sur les hauts de Lausanne
Un policier a failli se faire écraser lors d'une course-poursuite

Un agent a échappé de peu à un terrible accident mercredi près de Lausanne-Blécherette. Une voiture volée a frôlé le policier avant d’être interceptée à Prilly après une course-poursuite de dix minutes.
Publié: il y a 32 minutes
L'incident est survenu entre Cheseaux et Prilly (Image d'illustration).
Photo: Keystone
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Marc StrübyResponsable du Web Desk

Un drame a été évité de justesse, ce mercredi vers 16h près de la sortie d'autoroute de Lausanne-Blécherette. 

Un policier a failli se faire percuter alors qu'il posait une herse pour intercepter une voiture volée, poursuivie par les forces de l’ordre depuis Cheseaux-sur-Lausanne. Le véhicule est passé à quelques centimètres de l'agent sans ralentir, indique 20 Minutes

Les deux occupants du véhicule ont finalement été interpellés à Prilly au terme d'une course-poursuite de dix minutes, sans faire de blessé ni d'accident. Une enquête a été ouverte.

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