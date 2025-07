La Suisse vient au secours du musée de la Croix-Rouge

C'est le «soulagement» au Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à Genève. Menacé de fermeture, ce lieu de mémoire chargé d'histoire pourra continuer à exister grâce à de nouvelles subventions suisses, au moins jusqu'en 2030.

En 2024, le directeur du musée avait été choqué d'apprendre qu'un plan d'économies mettait en péril la survie de l'institution. Photo: keystone-sda.ch

Le Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à Genève échappe à la fermeture. Grâce à de nouveaux soutiens financiers suisses, ce lieu emblématique dédié à l’action humanitaire est assuré de poursuivre ses activités au moins jusqu’en 2030.

En septembre 2024, le directeur du musée avait été choqué d'apprendre qu'un plan d'économies du budget fédéral mettait en péril la survie de l'institution, située à deux pas du siège du Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Le musée recevait depuis 1991 une subvention annuelle de 1,1 million de francs du ministère suisse des Affaires étrangères, représentant environ un quart de son budget global.

Mais le plan d'économies approuvé par le gouvernement en septembre 2024 prévoit que le musée dépende désormais du ministère de la Culture (OFC), faisant craindre au musée un manque à gagner. Car le ministère de la Culture ne distribue ses aides financières qu'à un certain nombre de musées et ce à l'issue d'un processus de sélection.

Un répit jusqu’en 2030

Mardi, le musée a eu plusieurs bonnes nouvelles puisque le ministère de la Culture a décidé de lui apporter son soutien, à hauteur de 170'000 francs par an, mais aussi le canton de Genève ainsi qu'à nouveau le ministère des Affaires étrangères, chacun à hauteur de 400'000 francs.

«Bien que ce montant total de 970'000 francs reste inférieur au soutien fédéral que nous recevons actuellement (1'072'900 francs), il permet le fonctionnement du musée», a réagi auprès de l'AFP la porte-parole du musée, Alice Baronnet.

Cette solution concertée «pour la période 2027-2030 est un soulagement», a-t-elle relevé, ajoutant que si le musée salue cette avancée, «des efforts supplémentaires seront nécessaires pour combler l'écart». Le musée a ouvert ses portes au public en 1988. Il accueille environ 120'000 visiteurs par an, dont des écoliers, des touristes et des diplomates, qui peuvent y découvrir les grandes étapes de l'histoire humanitaire.

«Je suis heureux que nous ayons trouvé, avec l'OFC et le canton de Genève, une solution pour garantir l'avenir du Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Le @redcrossmuseum incarne la tradition humanitaire de la Genève Internationale et rappelle l'importance du droit international humanitaire», a réagi le ministre des Affaires étrangères, Ignazio Cassis, sur le réseau social X.