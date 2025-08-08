Dernière mise à jour: il y a 23 minutes

Ce jeudi à Lausanne, c'est une supposée prise d'otage qui a mobilisé un gros dispositif policier à l'agence UBS de la place Saint-François. L'alerte s'est révélée infondée et l'intervention s'est vite terminée. Des sources laissent penser à une erreur ou un canular.

La potentielle prise d'otages serait une grosse erreur… ou un canular

Un important dispositif policier a été déployé le jeudi 7 août à l'agence UBS de Saint-François à Lausanne. Photo: DR

Léo Michoud Journaliste Blick

Fausse alerte… ou blague entre collègue qui tourne mal? La raison derrière le gros déploiement policier de ce jeudi 7 août au centre-ville de Lausanne se précise. Peu après 14h, la Centrale vaudoise de police était informée «qu'une potentielle prise d’otage était en cours au sein de la banque UBS de la place St-François», communique la police municipale le lendemain matin.

«Au vu de ces informations inquiétantes, un dispositif policier conséquent a été rapidement mis en place», indiquent les forces de l'ordre. Les renseignements collectés sur place ont «permis d’exclure toute problématique sécuritaire». Trois patrouilles du groupe d'intervention du DARD et du GIPL (son équivalent lausannois) sont tout de même entrés dans la banque, lourdement armés.

Quantité de rubalise a été déployée pour empêcher l'accès aux piétons. «A aucun moment la population ne s’est trouvée en danger et il n’y a aucun blessé, communique la police. La circulation n’a pas été perturbée.»

Fausse alerte… après un canular entre collègues?

Retournement de situation ce vendredi. Selon plusieurs témoignages et rumeurs, il s'agirait d'une erreur, voire d'un canular entre collègues qui est allé trop loin. Une source proche de la police évoque un employé qui, «en déconnant», aurait «fait semblant d'être pris en otage». Problème? Une personne aurait «pris cette blague au sérieux» et alerté la police pour une prise d'otages.

Sur le compte TikTok de Blick, un commentaire public – d'un utilisateur qui assure «travaille[r] avec l'agent de sécu» présent sur place – semble confirmer l'idée d'une mauvaise blague. Une «erreur de leur part», selon lui: «Ils ont vu aux caméras de surveillance qu'il s’étirait en levant les mains et un homme était devant lui, donc le mec à la caméra a appelé la police en pensant que c’était un braquage, voilà tout.»

Un homme emmené par la police

Des versions qui, en apparence, se recoupent avec l'homme en chemise ou t-shirt blanc et pantalon noir que le DARD a accompagné en dehors du bâtiment bancaire. En effet, un journaliste de Blick présent sur place a vu un «jeune homme» sortir de la banque sous l'escorte de deux policiers. Sorti de la zone délimitée, il est ensuite entré avec ces deux agents dans une voiture, partie sirène hurlante.

Etait-ce le petit malin, ou un simple témoin? Confrontée à cette version des faits, la police municipale ne confirme rien, décidant de ne rien partager de plus que ce qui se trouve dans leur communiqué. «Je ne peux pas vous donner plus d'informations», répond un porte-parole. Pareil du côté d'UBS, qui renvoie aux informations policières.

Une telle situation expliquerait la soudaine fin du déploiement et le fait que la circulation n'a jamais été arrêtée. L'intervention policière s’est terminée à 15h10 «après une levée de doute effectuée par les intervenants». Le Ministère public n'a pas ouvert d'enquête. Reste à savoir ce que cela va coûter à la collectivité… et à un potentiel blagueur.