L'élection d'un nouveau comité à la SPA Genève mercredi soir n'a pas apaisé les tensions. Manuel Tornare, ancien maire de Genève, conteste les résultats et évoque des soupçons de manipulations. Il envisage de saisir la justice pour escroquerie et gestion déloyale.

La justice va être saisie pour régler les tensions à la SPA de Genève

Manuel Tornare a indiqué vouloir saisir la justice pour régler les tensions à la SPA de Genève. Photo: Getty Images

ATS Agence télégraphique suisse

L'élection d'un nouveau comité à la tête de la SPA Genève (Société genevoise pour la protection des animaux) mercredi soir n'est pas parvenue à atténuer les tensions qui minent l'organisation depuis des mois. Les résultats du scrutin sont contestés par les opposants au nouveau comité. La fronde est menée par l'ancien maire de Genève Manuel Tornare.

Interviewé jeudi par la télévision locale Léman Bleu, Manuel Tornare, qui s'est présenté à l'élection contre le comité élu, a évoqué des soupçons de manipulations lors du vote. Il a affirmé son intention de s'adresser au Ministère public pour des motifs d'escroquerie, de gestion déloyale et de faux dans les titres.

Profonde crise

Selon Manuel Tornare, 373 bulletins de vote ont été distribués et au final 417 bulletins ont été décomptés. L'ancien maire de Genève a aussi regretté qu'il n'ait pas été possible aux participants de l'assemblée de mercredi de poser des questions. Des gens «criaient, pleuraient, s'insultaient».

Afin de retrouver un peu de sérénité à la SPA en attendant le verdict de la justice, Manuel Tornare propose la nomination d'un commissaire. Pour l'ancien maire, cette personne pourrait être Stanislas Zuin. L'ex-magistrat de la Cour des comptes avait déjà audité la SPA, et mis en avant des méthodes de gestion anachroniques.

La crise que traverse la SPA genevoise avait été révélée par la Tribune de Genève. Le quotidien avait publié plusieurs articles, basés sur des témoignages. On y parlait d'un climat de travail toxique, de maltraitance d'animaux et d'une gouvernance contestable, notamment sur le plan financier.