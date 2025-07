L'ancien maire de Genève Manuel Tornare souhaite diriger la SPA de Genève. Photo: keystone-sda.ch

Il fait un temps de chien entre les murs de la Société protectrice des animaux (SPA) de Genève. Démissions, maltraitance, manque de personnel… l'association a grandement besoin de retrouver son équilibre.

Et ce n'est autre que l'ancien maire de Genève, Manuel Tornare, qui ambitionne de sauver l'association en proposant sa candidature à la présidence, selon une information de Léman Bleu, confirmée par «La Tribune de Genève» ce mercredi 30 juillet. Il affirme vouloir apporter la paix à l'organisation en proie à des conflits internes. Sa candidature devra être votée lors de l'assemblée générale prévue le 13 août.

Multiples crises

Et pour cause, la SPA traverse une crise marquée par des souffrances animales, un manque de ressources, des démissions à la chaine et une ambiance de travail chaotique. Malgré le licenciement du directeur, des audits et plusieurs mesures, la situation ne semble pas s'améliorer.

En juillet, l'assemblée générale a destitué le comité de l'association, révélant une guerre des clans. Peu avant cette destitution, le comité avait transféré 6 millions de francs en actions et obligations vers deux comptes bancaires, dont l'un appartient à la Fondation de la SPA.

Manuel Tornare souhaite mettre fin à ces querelles internes qui ternissent l'image de la SPA dans une démarche qu'il qualifie de «pacifiste». S'il est élu, il prévoit de s'engager bénévolement, en mettant l'accent sur l'amélioration des conditions de travail du personnel et des soins aux animaux.