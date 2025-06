1/4 Au-dessus de Loèche, en Valais, 40 gigantesques antennes du réseau de satellites Starlink devraient voir le jour en novembre. Photo: Keystone

Michael Hotz

La résistance s'organise en Valais. 40 nouvelles antennes réseau de satellites Starlink doivent être installées à Loèche VS. La Confédération a reçu récemment une demande officielle de licence de radiodiffusion par satellite. Pour empêcher la construction de ces antennes, une communauté de Valaisans s'est constituée et a lancé une initiative locale: «40 nouvelles antennes satellites: Non, pas comme ça». La société locale Signalhorn AG a certes déposé la demande de permis de construire, mais le projet d'antennes provient de Starlink, le réseau de satellites de l'entreprise spatiale SpaceX d'Elon Musk.

La médecin Hanna Schnyder-Etienne, qui gère un cabinet médical dans la commune valaisanne, est à l'origine de l'initiative. L'une de ses principales critiques est que les valeurs effectives de rayonnement des antennes Starlink ne peuvent pas être évaluées. «Les effets sur la santé ne sont pas étudiés, seules les considérations techniques et économiques comptent dans ce dossier», a-t-elle déclaré au «Walliser Bote».

Le diagramme des antennes manque en effet dans la demande de permis de construire. Celui-ci n'est pas non plus disponible auprès de l'Office fédéral de la communication (OFCOM), comme l'écrit là encore le «Walliser Bote». Autre élément qui fâche: l'OFCOM a refusé au journal de consulter la demande.

Le délai d'opposition expire bientôt

A Loèche, on s'y connaît en matière d'antennes: en raison de sa situation dans la vallée du Rhône, les montagnes au sud et au nord assurent un blindage naturel, ce qui fait de l'endroit un site idéal pour les antennes paraboliques. On y trouve également des antennes de l'armée suisse et du service de renseignement de la Confédération. Et peut-être bientôt celles d'Elon Musk.

En effet, Signalhorn, le demandeur de permis de construire qui possède le terrain pour les 40 antennes Starlink, suit un calendrier ambitieux pour la construction: le début des travaux est prévu pour le 1er septembre et les antennes, d'un diamètre de 1,85 mètre chacune, devraient être en place dès la mi-novembre. Nous verrons bientôt si cela est réaliste. Le délai de 30 jours pour les oppositions expire samedi.