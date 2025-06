1/4 Près de Loèche, en Valais, l'une de ces gigantesques antennes paraboliques doit disparaître pour laisser place à la première station terrestre suisse des satellites Starlink d'Elon Musk. Photo: Keystone

Daniel Kestenholz

D'immenses antennes paraboliques se trouvent déjà au-dessus de Loèche, en Valais. Si l'on en croit l'homme le plus riche du monde, d'autres antennes devraient venir s'y ajouter: l'entreprise de satellites Starlink d'Elon Musk a choisi le village valaisan au-dessus de la vallée du Rhône pour installer la première station terrestre suisse du réseau Internet mondial.

Comme le rapporte le journal valaisan «Le Nouvelliste», l'entreprise SpaceX d'Elon Musk a déposé une demande officielle auprès de la Confédération pour obtenir une licence de radiocommunication par satellite. La première station terrestre des Américains en Suisse, avec 40 antennes Starlink, devrait voir le jour dans les Alpes valaisannes.

Le président de la commune de Loèche, Alain Bregy, se réjouit de ce projet et le soutient, comme le rapporte le «Walliser Bote»: «Loèche n'a pas beaucoup d'entreprises et les recettes fiscales sont raisonnables. C'est pourquoi je considère l'arrivée de SpaceX comme une chance pour la dynamisation économique de notre commune.»

«Un non-sens total»

Pour le projet d'Elon Musk, l'antenne existante de Leuk-4 doit d'abord être entièrement démontée. Les 40 antennes Starlink devraient ensuite être installées sur la même parcelle, la première station en Suisse, il existe déjà plus de 150 stations terrestres de ce type dans le monde.

Le démantèlement de Leuk-4 et l'installation de la nouvelle antenne sur le plateau de Brentjong pourraient commencer dès cet automne. Sur Facebook, le groupe «5G en Suisse, non merci» signale qu'il est possible de faire opposition à la demande de permis de construire de Starlink jusqu'à fin juin.

L'opposition ne surprend pas le président de la commune de Leuk, Alain Bregy: «Les gens ont toujours eu peur de l'invisible», a-t-il déclaré. «On dit parfois que l'on tombe plus souvent malade chez nous. C'est une absurdité totale. Ce n'est pas parce qu'on a des appareils pour mesurer la pluie qu'il pleut plus.»