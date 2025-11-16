DE
FR

Jeunes et audacieuses 10/11
Pour Tiphanie Bovay-Klameth, la scène est un lieu d'existence

Chacune et chacun en a rêvé. Monter sur scène, vivre de son art, devenir une star. Puis une poignée de personnalités décident de franchir le pas: être artistes! Qu’elles soient chanteuses, comédiennes, humoristes ou danseuses, 11 Romandes racontent. Notre série.
Publié: il y a 7 minutes
Partager
Écouter
A 41 ans, la comédienne Tiphaine bovay-Klameth veut créer des ponts entre les publics et les cultures.
Thomas Lécuyer

Pour Tiphanie Bovay-Klameth, la scène n’est pas un simple lieu d’expression: c’est un lieu d’existence. Si la vie sociale lui semble parfois contraignante, avec ses codes et ses rôles imposés, le théâtre lui offre étrangement la liberté d’être vraie. «Quand je joue, c’est là que je me sens paradoxalement le plus authentique», confie-t-elle. Sa vocation est née tôt, presque par mimétisme.

Elle commence le théâtre à 4 ans, l’impro à 11 ans et intègre à 14 ans la troupe amateur dans laquelle son frère est, pour y découvrir la force du théâtre. L’improvisation devient ensuite son terrain de jeu, une passion qui ne la quittera plus.

Créer des ponts

Très vite, elle comprend que ce n’est pas un loisir comme un autre: sur scène, elle ressent un appel plus fort que tout, une évidence qui dépasse le simple plaisir. L’étape décisive se joue avec l’ouverture de la Manufacture à Lausanne, unique école d’arts à laquelle elle se présente.

A lire aussi
Pour Maud Paquis, la musique est une résistance
portrait
Jeunes et audacieuses 9/11
Pour Maud Paquis, la musique est une résistance

Retenue, elle y trouve une légitimité nouvelle: ses pairs et ses professeurs lui renvoient l’idée que son désir est possible, que sa rigueur et son sérieux ont leur place dans ce monde professionnel. Cette reconnaissance devient un déclic fondateur.

Comédienne curieuse et multiple, elle aime naviguer entre improvisation, théâtre contemporain, humour, solo, séries télévisées, sans cloisonner. Ses modèles sont des femmes comme Zouc, à qui on la compare fréquemment, de fortes personnalités aux fortes propositions. Plus que tout, Tiphanie voit son métier comme une quête d’appartenance: appartenir au monde en le rejouant, en incarnant des personnages pour tendre un miroir à la société.

Une quête nourrie par la volonté de participer à une démarche profondément collective, de créer des ponts entre les publics et les cultures. «Ce que je veux, dit-elle, c’est ouvrir à une curiosité sincère et à un sentiment d’appartenance en nous connectant à la richesse et aux contradictions de la réalité humaine.»

Un article de «L'illustré» n°41

Cet article a été publié initialement dans le n°41 de «L'illustré», paru en kiosque le 9 octobre 2025.

Cet article a été publié initialement dans le n°41 de «L'illustré», paru en kiosque le 9 octobre 2025.

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
Présenté par
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
De l'Arc jurassien au podium des SwissSkills: le parcours d’Asma Jafari
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Avec vidéo
Présenté par
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Rêves financiers dévoilés
L'épargne et les rêves transcendent les générations
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Présenté par
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Les meilleurs vins pour les néophytes
Présenté par
Les meilleurs vins pour les néophytes
Le bon goût n’a pas besoin d’être cher
Les meilleurs vins pour les néophytes
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Présenté par
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Offres d'abos du Black Friday
Comment s'y retrouver face à cette jungle de rabais
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus