L'Agglomération de Fribourg et Mobul ont déposé leurs projets d'agglomération de 5e génération auprès de la Confédération. Ces plans stratégiques visent à développer la mobilité et l'urbanisation dans leurs régions respectives, avec des investissements majeurs prévus.

Comme l'association Mobul, l'Agglomération de Fribourg a déposé un projet d'agglomération. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

L’Agglomération de Fribourg a déposé, à l'instar de l’association Mobul pour Bulle, son projet d’agglomération de 5e génération auprès de la Confédération. Le PA5 compte près de 80 mesures de mobilité de priorité A éligibles pour un cofinancement fédéral, ce qui représente un montant de 150 millions de francs.

Le document stratégique est le fruit d’un travail collectif mené par l’agglomération en collaboration avec les 25 communes participantes, a indiqué mardi l'Agglomération de Fribourg. Il trace les grandes lignes du développement de la région pour les décennies à venir, en matière d’urbanisation, de mobilité, de nature et de paysage.

Cofinancement à fixer

Le dépôt a eu lieu lundi, précise le communiqué. Le PA5 sera examiné par l’Office fédéral du développement territorial (ARE), au même titre que l’ensemble des projets d’agglomération déposés à l’échelle nationale. Sur la base de cette évaluation, le Conseil fédéral proposera en 2027 un plan de financement au Parlement.

Le processus permettra de déterminer le niveau de cofinancement fédéral accordé aux mesures, en fonction de leur pertinence et de leur degré de maturité. En moyenne, ce taux se situait entre 35% et 40% du coût total des mesures pour les PA précédents, a rappelé l'Agglomération de Fribourg.

Mobul aussi

L’association Mobul, désormais composée de neuf communes fribourgeoises, a déposé, également lundi, son projet d’agglomération de 5e génération (PA5) à Berne. Le PA5 comprend 22 mesures paysage, 30 mesures urbanisation et 78 mesures infrastructurelles de mobilité.

Parmi ces dernières, 35 seront réalisées entre 2028 et 2032, ce qui représente un investissement de plus de 52 millions de francs pour les communes de l’agglomération Mobul et l’Etat de Fribourg. Mobul compte sur un cofinancement fédéral de mesures pour les infrastructures de mobilité, à hauteur de 30 à 50%.