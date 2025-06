«La Broye Hebdo» et «La Liberté» créeront une rédaction commune

St-Paul Médias SA crée une rédaction commune pour «La Broye Hebdo» et «La Liberté» à Payerne dès le 1er septembre. Delphine Francey dirigera l'équipe, couvrant les Broye vaudoise et fribourgeoise ainsi que le Vully pour les deux titres.

«La Liberté» et «La Broye Hebdo» vont devenir une rédaction unique. Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

St-Paul Médias SA va créer une rédaction commune de «La Broye Hebdo» et de «La Liberté» à Payerne (VD) dès le 1er septembre. Sous la direction de Delphine Francey, elle aura pour mission de couvrir, pour les deux titres, les Broye vaudoise et fribourgeoise ainsi que le Vully. Actuelle cheffe du bureau de Payerne de «La Liberté», Delphine Francey prendra la tête de la nouvelle équipe dès le 1er septembre et portera le titre de rédactrice en chef de «La Broye Hebdo». Elle succédera à ce poste à Isabelle Kottelat qui quittera l’entreprise à fin août, a annoncé lundi la société St-Paul Médias.

Dans un contexte de fortes pressions économiques, la mutualisation des forces rédactionnelles de «La Broye Hebdo» et de «La Liberté» à Payerne s’est imposée comme la solution pour garantir une couverture qualitative de la région. L’engagement au sein de la rédaction commune de Payerne de Sébastien Galliker, journaliste expérimenté et fin connaisseur de la région, répond à la même ambition, poursuit le communiqué.

Conserver sa mission pour les deux

La création d’une rédaction commune, de même que le lancement cet automne d’un nouveau site web et d’une nouvelle application «Journal numérique» renforceront l’assise de «La Broye Hebdo». En décembre 2024, le conseil d’administration de St-Paul Médias SA l'avait confirmé dans son portefeuille de titres aux côtés de la «Liberté» et de «La Gruyère».

Tant «La Broye Hebdo» que «La Liberté» conservent leur mission respective, même si davantage de contenus rédactionnels similaires pourraient se retrouver à l’avenir dans les deux titres. A court terme, les actuelles journalistes du bureau de «La Liberté» à Payerne déménageront dans les locaux de la rédaction de «La Broye Hebdo», à la zone industrielle de La Palaz, à Payerne.

«La Broye Hebdo» tire à près de 9000 exemplaires chaque semaine et de 25'500 une fois par mois en tout-ménage.