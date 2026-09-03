Un incendie a éclaté dans un centre de recyclage à Morat (FR) cette nuit, provoquant un important dégagement de fumée. Les habitants du district sont invités à fermer les fenêtres, même si aucun danger pour la population n'est signalé.

Un nouvel incendie éclate dans un centre de recyclage, cette fois à Morat

Un nouvel incendie éclate dans un centre de recyclage, cette fois à Morat

Léo Michoud Journaliste Blick

En deux semaines, c’est le troisième centre de recyclage romand où un incendie d’importance se déclare. Après Tridel et Thévenaz-Leduc, au tour d’une entreprise de recyclage de Morat (FR) de prendre feu. Dans la nuit de ce jeudi 3 septembre, peu après 2h du matin, les pompiers et la police cantonale fribourgeoise ont été alertés du sinistre en cours dans une zone industrielle.

«Immédiatement alarmés, plusieurs dizaines de pompiers des bataillons See et Broye, ainsi que le dispositif de Soutien Sanitaire Opérationnel fribourgeois (SSO), sont intervenus sur les lieux avec d’importants moyens. Le sinistre a pu être maîtrisé, mais les opérations d’extinction se poursuivent et devraient encore durer plusieurs heures. L’incendie provoque toujours un important dégagement de fumée», décrit le communiqué de presse. Une forte odeur de brûlé s'est diffusée, indique le message d'AlertSwiss.

Population invitée à fermer les fenêtres

Personne n’a été blessé et aucun danger pour la population n’a été signalé, rassure la police fribourgeoise. Les fumées générées par l’incendie poussent tout de même les autorités à inviter toute la population du district du Lac «à fermer portes et fenêtres ainsi qu’à arrêter les systèmes de ventilation et climatisation».

Pendant quatre heures, les autorités ont fermé la circulation sur la Hauptstrasse, entre le giratoire du Löwenberg et de la Moosstrasse. «Dès 6h00, la circulation a pu être rétablie de manière alternée. Des perturbations de trafic ont été constatées durant la matinée.»

Des spécialistes du Service de l’environnement et la station d’épuration de Morat ont été sollicités «afin de convenir des mesures nécessaires à la gestion des eaux d’extinction». A ce stade, aucune pollution n’a été constatée, mais une surveillance sera toutefois maintenue jusqu’à l’extinction complète du sinistre.