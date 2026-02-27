DE
Il a dévié de sa trajectoire
Un motard de 52 ans perd la vie à Savigny

Un motard de 52 ans a perdu la vie dans un accident sur la route de Lutry à Savigny (VD) dans la nuit du 26 au 27 février. Malgré un massage cardiaque, il n’a pas pu être réanimé.
Publié: 14:52 heures
Un quinquagénaire a perdu la vie en perdant la maîtrise de sa moto. (Image d'illustration)
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un motard de 52 ans a perdu la vie dans la nuit de jeudi à vendredi sur la route de Lutry à Savigny (VD). Les premiers éléments de l'enquête montrent qu'il a vraisemblablement dévié de sa trajectoire, roulé dans un champ, avant d'effectuer une embardée.

Sur place, les membres des services de secours ont procédé à un massage cardiaque, sans parvenir toutefois à le réanimer, indique vendredi la police vaudoise dans un communiqué. La victime est un ressortissant français, habitant la région.

Avec le retour prochain des beaux jours, la Police cantonale rappelle les conseils de prudence aux motocyclistes:

  • Anticipez et adoptez une conduite préventive.
  • Attendez-vous en tout temps à ce que d’autres usagères ou usagers de la route ne vous voient pas.
  • Ne coupez pas vos virages et entraînez-vous régulièrement à freiner correctement.
  • Portez un équipement de protection même sur les courts trajets.
  • Conduisez une moto équipée d’un ABS ou d’un ABS de virage.
