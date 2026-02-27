Un motard de 52 ans a perdu la vie dans un accident sur la route de Lutry à Savigny (VD) dans la nuit du 26 au 27 février. Malgré un massage cardiaque, il n’a pas pu être réanimé.

Un motard de 52 ans perd la vie à Savigny

Il a dévié de sa trajectoire

Un motard de 52 ans a perdu la vie dans la nuit de jeudi à vendredi sur la route de Lutry à Savigny (VD). Les premiers éléments de l'enquête montrent qu'il a vraisemblablement dévié de sa trajectoire, roulé dans un champ, avant d'effectuer une embardée.

Sur place, les membres des services de secours ont procédé à un massage cardiaque, sans parvenir toutefois à le réanimer, indique vendredi la police vaudoise dans un communiqué. La victime est un ressortissant français, habitant la région.

