ATS Agence télégraphique suisse
Un motard de 52 ans a perdu la vie dans la nuit de jeudi à vendredi sur la route de Lutry à Savigny (VD). Les premiers éléments de l'enquête montrent qu'il a vraisemblablement dévié de sa trajectoire, roulé dans un champ, avant d'effectuer une embardée.
Sur place, les membres des services de secours ont procédé à un massage cardiaque, sans parvenir toutefois à le réanimer, indique vendredi la police vaudoise dans un communiqué. La victime est un ressortissant français, habitant la région.
Avec le retour prochain des beaux jours, la Police cantonale rappelle les conseils de prudence aux motocyclistes:
- Anticipez et adoptez une conduite préventive.
- Attendez-vous en tout temps à ce que d’autres usagères ou usagers de la route ne vous voient pas.
- Ne coupez pas vos virages et entraînez-vous régulièrement à freiner correctement.
- Portez un équipement de protection même sur les courts trajets.
- Conduisez une moto équipée d’un ABS ou d’un ABS de virage.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
De la Vénétie à la Californie
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
Présenté par
Un nouvel espoir pour des familles, comme celle d’Amjad, 7 ans
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Présenté par
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?