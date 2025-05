1/4 Des déménageurs transportent des éléments d'un bloc opératoire jusqu'au nouvel Hopital des enfants du CHUV. Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Le CHUV à Lausanne ouvre son nouvel Hôpital des enfants (0 à 18 ans) mercredi. L'édifice flambant neuf regroupe la majorité des activités pédiatriques de l'Hôpital universitaire vaudois, jusqu'ici partagées sur deux sites en ville. Focus sur le déménagement.

Fini donc l'Hôpital de l'enfance au chemin de Montétan 16 et la cité hospitalière à la rue du Bugnon 46. La majorité des activités pédiatriques - hospitalisations, consultations générales et spécialisées, urgences pédiatriques, radiologie ou encore bloc opératoire - auront été transférées dans le nouvel hôpital, rue du Bugnon 50, ou déménageront encore progressivement courant mai.

L'emménagement des équipes dans le nouvel hôpital a débuté la semaine dernière. «Tout s'est bien passé jusqu'ici», a confié à Keystone-ATS Hélène Blangy, cheffe du projet Hôpital des enfants. «On sera fin prêt et opérationnel le 14 mai dès 06h00 du matin, à commencer par les urgences pédiatriques. On a doublé les équipes pour assurer cette bascule et ouverture», dit-elle.

Toute une réorganisation

«Ce n'est pas juste un simple déménagement, mais toute une réorganisation, planification et coordination complexe, car plusieurs équipes ont été unifiées. Ce sont plusieurs années de travail en amont et une année et demie au moins pour le déménagement en tant que tel», explique la responsable.

«Il y a énormément de petit matériel, d'équipements, de mobiliers et d'appareils médicaux à déplacer», détaille-t-elle. Les appareils de dialyse sont par exemple compliqués à déménager, selon elle. «Le personnel soignant lui-même a beaucoup participé et fait de nombreux cartons, du fait de sa connaissance du terrain et du matériel».

Mais le défi principal et la priorité absolue aura été la continuité des soins. «Nous avons parfois baissé certaines activités pour nous occuper du déménagement et lorsque ce n'était pas possible, la solution était le doublement des équipes», relève Mme Blangy. A l'instar du bloc opératoire, il y a eu aussi quelques transferts dans des unités adultes, souligne-t-elle.

Quant au transfert des patients, qui aura lieu mardi, mercredi et jeudi, «c'est la partie de l'organisation la plus stressante, car on n'a pas le droit à l'erreur», raconte la cheffe de projet. Toutes unités confondues, entre 1500 et 2000 personnes ont été touchées par ce déménagement, selon elle.

204,5 millions

Et de conclure: «Il y a beaucoup d'émotionnel dans ce déménagement, car c'est une grosse page qui se tourne pour les employés ayant longtemps travaillé sur le site de Montétan. Ce n'est pas rien».

Surplombant la station de métro «CHUV», juste en face du bâtiment principal et au pied de la maternité, l'Hôpital des enfants occupe désormais un emplacement stratégique, au coeur de la cité hospitalière.

Il accueille 1200 collaborateurs, plus de 70 lits d'hospitalisation, un service d'urgences pédiatriques 24/24, six salles de bloc opératoire, trois espaces éducatifs, une salle de classe et un immense jardin thérapeutique et ludique sur le toit-terrasse du bâtiment (3000 m2).

Chaque chambre compte au maximum deux lits et peut recevoir un parent sur une banquette qui se transforme en lit, durant l'hospitalisation de son enfant. Des espaces de détente et de jeux ont aussi été prévus pour les familles, y compris une cafétaria publique de 80 places, le tout avec une signalétique colorée et joyeuse dans un environnement accueillant et des infrastructures modernes.

Financé par les pouvoirs publics à hauteur de 204,5 millions de francs pour sa réalisation et ses équipements, l'Hôpital des enfants est un projet développé par le groupement GMP Architekten de Hambourg et Ferrari Architectes de Lausanne. Les travaux ont duré près de six ans.