Un faux aide-soignant menace une femme et dévalise son appartement

Etienne Daman Journaliste Blick

Lundi 21 juillet 2025 vers 9h00, une habitante de Moudon a été victime d’un home-jacking dans son appartement de l’avenue de Cerjat, rapporte la police cantonale vaudoise dans un communiqué. L’auteur des faits, qui s’est fait passer pour un aide-soignant, a menacé la victime avec une arme blanche avant de fouiller le logement en sa présence et de prendre la fuite avec un butin, dont le montant n’a pas été précisé. La victime n’a pas été blessée.

Selon les autorités, l’homme a quitté les lieux en direction de l’avenue de Lucens, emportant notamment une petite valise jaune contenant des bijoux en or. Il est décrit comme un homme à la peau basanée, mesurant environ 1m80, barbu, s'exprimant difficilement en français. Il portait un pantalon noir, un haut noir, une casquette noire et des gants noirs. Avant d’entrer, il était muni d’un masque chirurgical et de lunettes de soleil, qu’il a remplacés par une cagoule une fois à l’intérieur du logement.

Malgré le dispositif mis en place, l’auteur n’a pas été retrouvé. La police lance un appel à témoin: toute personne ayant des informations est priée de contacter la Police cantonale vaudoise au 021 343 15 10 ou de se rendre dans le poste de police le plus proche.