La police cherche encore un dernier suspect. (Image d'illustration) Photo: Police cantonale valaisanne

Olalla Piñeiro Trigo Journaliste Blick

Un magasin qui vend des armes à Evionnaz, en Valais, avait été cambriolé ce lundi 21 juillet vers 5h du matin. La police cantonale a annoncé dans un communiqué ce mardi qu'elle a arrêté deux suspects. Le premier a été arrêté l'après-midi même du vol, tandis que le second a été interpellé ce matin. Le dernier suspect est toujours en fuite.

Au vu du danger que représentaient les auteurs, un gros dispositif de recherche a été déployé, impliquant les douanes, la police cantonale vaudoise et la gendarmerie française. La recherche sur le terrain et les investigations se poursuivent pour retrouver le dernier suspect. La police refuse toutefois d'en dire plus pour le moment «pour des raisons tactiques». Le Ministère public a ouvert une enquête pour faire la lumière sur cet événement.