Ukrainiens et Américains se retrouvent à Genève demain

Une rencontre cruciale entre l'Ukraine et les Etats-Unis se tiendra jeudi à Genève. Rustem Umerov et des émissaires américains discuteront de la préparation des négociations trilatérales avec la Russie, prévues début mars.

ATS Agence télégraphique suisse

Le négociateur ukrainien Rustem Umerov rencontrera jeudi à Genève les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner, à l'approche de nouvelles discussions trilatérales avec les Russes attendues en mars, ont annoncé les autorités ukrainiennes.

Cette réunion vise à «préparer une réunion trilatérale avec la Russie» qui «devrait avoir lieu début mars» pour tenter de trouver une solution à la guerre entre l'Ukraine et la Russie, a indiqué Volodymyr Zelensky. La rencontre ukraino-américaine aura lieu à Genève, selon la porte-parole de Rustem Umerov.

Cette ville avait déjà accueilli à la mi-février un précédent cycle de pourparlers entre Ukrainiens et Russes, sous médiation américaine, qui n'ont pas débouché sur des résultats tangibles. Washington fait pression pour mettre fin à la guerre, déclenchée par l'invasion russe de son voisin en février 2022 et devenue depuis le pire conflit armé en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale avec des centaines de milliers de morts et des destructions massives notamment dans l'est et le sud de l'Ukraine.

Le sort du Donbass

Les discussions de jeudi porteront également sur le plan économique de «redressement» de l'Ukraine, ravagée par quatre ans de guerre, et la préparation d'un nouvel échange de prisonniers de guerre entre Kiev et Moscou, a précisé Zelensky.

Ces échanges constituent depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie les rares avancées concrètes des contacts entre les deux pays en guerre. La rencontre ukraino-américaine de jeudi vise à «explorer différentes voies sur la manière dont nous pourrions parvenir à un accord de paix», a déclaré mardi Steve Witkoff s'exprimant par vidéo lors d'une conférence à Kiev.

Les négociations, sur la base d'un plan américain dévoilé fin 2025, bloquent notamment sur le sort du Donbass, le grand bassin industriel dans l'est de l'Ukraine: Moscou réclame que les forces ukrainiennes se retirent des zones qu'elles contrôlent encore dans la région de Donetsk, ce que Kiev refuse.