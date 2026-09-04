L'administration genevoise a tranché ce vendredi après la découverte d'un dispositif d’espionnage dans les vestiaires du Grand Théâtre. Le technicien mis en cause a été licencié.

Caméras dans les vestiaires du Grand Théâtre de Genève: le suspect licencié

Caméras dans les vestiaires du Grand Théâtre de Genève: le suspect licencié

Mathilde Jaccard Journaliste Blick

Le suspect au cœur du scandale des caméras cachées du Grand Théâtre a été licencié avec effet immédiat ce vendredi 4 septembre après-midi par la Ville de Genève, révèle la «Tribune de Genève». Cet employé est identifié par la police comme l'auteur de l'installation de deux caméras dans des vestiaires en 2014 et en 2025.

Une perquisition menée le 11 mai dernier à son domicile avait permis de saisir des milliers d'images de femmes. Contacté, son avocat, Me Guglielmo Palumbo, n'a souhaité apporter aucun commentaire.

Le collaborateur fait l'objet d'une procédure pénale pour violation du domaine secret ou du privé par appareil de prise de vues ainsi que pour violation de domicile. A ce jour, au moins 23 femmes ont déposé plainte.