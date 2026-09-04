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Des milliers d'images de femmes
Caméras dans les vestiaires du Grand Théâtre de Genève: le suspect licencié

L'administration genevoise a tranché ce vendredi après la découverte d'un dispositif d’espionnage dans les vestiaires du Grand Théâtre. Le technicien mis en cause a été licencié.
Publié: 17:56 heures
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Dernière mise à jour: 18:02 heures
La Ville de Genève a licencié ce vendredi l'employé soupçonné d'avoir piégé des vestiaires.
Photo: keystone-sda.ch
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Mathilde JaccardJournaliste Blick

Le suspect au cœur du scandale des caméras cachées du Grand Théâtre a été licencié avec effet immédiat ce vendredi 4 septembre après-midi par la Ville de Genève, révèle la «Tribune de Genève». Cet employé est identifié par la police comme l'auteur de l'installation de deux caméras dans des vestiaires en 2014 et en 2025.

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Une perquisition menée le 11 mai dernier à son domicile avait permis de saisir des milliers d'images de femmes. Contacté, son avocat, Me Guglielmo Palumbo, n'a souhaité apporter aucun commentaire.

Le collaborateur fait l'objet d'une procédure pénale pour violation du domaine secret ou du privé par appareil de prise de vues ainsi que pour violation de domicile. A ce jour, au moins 23 femmes ont déposé plainte.

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