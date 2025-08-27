DE
40% des loyers pris en charge
Genève vient en aide aux commerçants de la rue de Carouge

La Ville de Genève lance un plan d'aide pour les commerçants de la rue de Carouge, touchés par d'importants travaux. La municipalité prendra en charge 40% des loyers jusqu'à la fin du chantier en décembre, visant à rendre cet axe plus convivial.
Publié: 19:28 heures
Des personnes dans la zone piétonne de la rue Saint-Joseph, le 18 juin 2022 à Carouge. (Image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
La Ville de Genève met en place un mécanisme d'indemnisation des commerces impactés par le gros chantier de la rue de Carouge. La municipalité a indiqué mercredi prendre en charge 40% du montant du loyer des commerces jusqu'à la fin des travaux, prévue en décembre.

La rue de Carouge subit une profonde transformation. L'ambition est de rendre cet axe important plus convivial. Les engins de chantier ont éventré la chaussée et les rails de tram ont été arrachés. Plus aucun véhicule des transports publics n'y passe depuis fin juin.

Les commerces situés le long de la rue sont difficiles d'accès. Leur chiffre d'affaires s'en ressent. Les passants, eux, doivent zigzaguer entre les barrières et emprunter des passerelles pour traverser. La surface des trottoirs est réduite au strict minimum.

Les loyers pris en charge

La Ville de Genève a décidé de venir en aide aux commerces en souffrance. Elle propose de prendre en charge 40% de leur loyer durant toute la durée des travaux, soit de juin à décembre.

Le dispositif s'adresse aux commerces situés entre la place des Augustins et le rond-point de Plainpalais. Par ailleurs, ces commerces doivent avoir leur siège ou une succursale inscrite en Ville de Genève depuis au moins une année.

Le Conseil administratif de la Ville de Genève va saisir le Conseil municipal d'un crédit d'investissement d'environ 1,5 million de francs. Celui-ci sera complémentaire à la proposition de résolution de près de 9,4 millions de francs destinés à la rénovation du réseau d'assainissement de la rue de Carouge.

