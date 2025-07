Le canton de Genève lance une initiative pour aider les seniors à préparer leur retraite. Des courriers informatifs sont envoyés à 60 ans et à l'approche de l'âge légal, offrant des conseils pratiques sur les démarches et les prestations disponibles.

Genève veut aider les seniors à préparer leur retraite en lançant une initiative. (image d'illustration) Photo: Shutterstock

ATS Agence télégraphique suisse

Le canton de Genève soutient les seniors dans leur préparation à la retraite. Un courrier est envoyé à 60 ans, un second à l’approche de l’âge légal. Objectif: fournir des informations pratiques et utiles sur les démarches à entreprendre, les prestations existantes et les aides disponibles.

«La retraite, ça se prépare.» C’est sous ce titre que le conseiller d’Etat Thierry Apothéloz a adressé cette semaine un courrier aux Genevois qui fêteront leurs 60 ans en 2025. Dans le même esprit, une seconde lettre intitulée «La retraite, c’est demain» a été envoyée aux personnes qui résident dans le canton et qui atteignent l’âge de la retraite dans l’année.

Un site pour trouver des ressources

Ces démarches s’inscrivent dans la politique cantonale de lutte contre le non-recours aux prestations sociales. Les courriers informent sur les prestations disponibles à la retraite, expliquent comment les demander et présentent les dispositifs d’accompagnement administratif et social proposés par les communes.

Les lettres rappellent notamment l’importance de déposer sa demande AVS au moins trois mois avant la retraite afin de percevoir sa rente sans interruption. Elles expliquent aussi comment réunir ses avoirs du 2e pilier et rappellent que les personnes retraitées disposant de revenus modestes peuvent solliciter des prestations complémentaires.

Pour compléter ces informations, la page internet senior.ge.ch a été mise en ligne. Elle reprend l’ensemble des contenus des courriers, enrichis de liens directs vers les formulaires de demande et d’autres informations pratiques.

Les visiteurs y trouveront également de nombreuses ressources sur des sujets variés: activités sociales et sportives, sorties, mobilité, santé, logement, aide à domicile ou encore soutien aux proches aidants.