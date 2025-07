Les courses à domicile Genève lance un service de livraisons gratuites pour les seniors

La Ville de Genève lance un service gratuit de livraison de courses à domicile pour les seniors de 65 ans et plus. Ce projet-pilote, en partenariat avec Genèveroule, vise à favoriser l'autonomie et le maintien des liens sociaux des personnes âgées.

Publié: 14:53 heures