Genève vote une aide d'urgence de 10 millions pour les ONG en crise

Le Grand Conseil genevois a voté une aide d'urgence de 10 millions pour les ONG en crise. Photo: Visuals of Lukas / Unsplash

ATS Agence télégraphique suisse

Le Grand Conseil genevois a voté vendredi un soutien financier de 10 millions de francs pour les ONG de la Genève internationale fragilisées par les coupes de l'aide américaine. Cette mesure limitée à trois mois vise à couvrir une partie de leur charge salariale.

Présenté mercredi par le Conseil d'Etat, ce soutien a été voté en urgence par le Grand Conseil par 60 voix contre 33. La clause d'urgence, qui avait été demandée afin que ce texte puisse entrer en vigueur immédiatement, n'a pas passé la rampe de la majorité des deux tiers exigée.

Les oppositions émanent de l'UDC, du MCG et du mouvement Libertés et justice sociale (LJS). Ces partis ont dénoncé des aides à deux vitesses, quand il s'agit de soutenir les ONG ou les entreprises locales. Un argument qui a fait bondir la conseillère d'Etat Delphine Bachmann, qui refuse d'opposer ces deux catégories.

Du répit

«Le système proposé n'est certes pas parfait, mais il adresse un répit plus que bienvenu aux ONG et permet de maintenir des emplois à Genève», a relevé la cheffe du Département de l'économie et de l'emploi (DEE). Le Conseil d'Etat a pris ses responsabilités, elle a appelé le Grand Conseil à en faire de même dans ce contexte de crise.

L'aide financière qui s'élève à 10 millions de francs se fera à fonds perdus. Elle doit permettre à des personnes qui ne peuvent bénéficier du chômage partiel de néanmoins percevoir un salaire, le temps pour les ONG concernées de trouver des solutions durables dans un contexte de réduction de leurs financements.

Le secteur des activités internationales pèse d'un poids considérable à Genève. Le canton recense 40 organisations internationales (OI) sur son sol et 476 ONG. Selon un responsable du Centre d'accueil de la Genève internationale interrogé par Keystone-ATS, «à ce jour, il est difficile d'établir avec précision le nombre d'ONG touchées». «Mais on estime à plusieurs centaines le nombre d'emplois concernés», a-t-il ajouté.

Besoin des ONG

Au Centre et au PLR, les députés ont insisté que l'importance du multilatéralisme, mis à mal par l'attitude des Etats-Unis qui s'en détournent. «La maison Genève internationale brûle», a relevé le PLR Alexandre de Senarclens.

Les Verts et les socialistes ont rappelé les valeurs véhiculées par la Genève internationale, dont la solidarité et la promotion des droits humains. «On ne peut pas laisser couler les ONG», a relevé la Verte Marjorie de Chastonay. «Nous avons besoin de ces entités dans le nouvel ordre mondial imposé par Donald Trump», a-t-elle ajouté.

Deux résolutions de soutien à la Genève internationale ont été renvoyées en commission. L'une demande à Berne de renoncer aux coupes budgétaires envisagées, d'organiser une conférence sur la promotion de la Genève internationale et de soutenir financièrement les ONG. L'autre demande aussi un soutien financier et une stratégie pour limiter la perte d'influence et d'emplois dans les OI et les ONG.