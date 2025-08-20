DE
Des soignants épuisés et stressés
A Genève, le SSP porte plainte contre l'IMAD pour violation du droit du travail durant la canicule

L'IMAD de Genève fait face à une plainte du SSP pour violation du droit du travail durant la canicule, rapporte la «Tribune de Genève» ce mardi. Les employés dénoncent un manque de compensation pour la surcharge de travail, tandis que l'institution nie les accusations.
Les soignants ont dû être fortement mobilisés auprès des personnes âgées durant la canicule de cet été. (Image d'illustration)
Photo: Shutterstock
Olalla Piñeiro TrigoJournaliste Blick

Des soignants genevois à bout. Le Syndicat des services publics (SSP) a porté plainte auprès de l’inspection du travail (OCIRT) contre l'Institution de maintien à domicile (IMAD) pour violation de la loi sur le travail. Se basant sur une série de témoignages, le syndicat reproche à l'institution publique de ne pas avoir suffisamment protégé ses employés durant la canicule, a relayé la «Tribune de Genève» ce mardi 19 août.

La canicule a nécessité une forte mobilisation des équipes, avec en moyenne 200 visites de plus que d'habitude, indique le quotidien genevois. Sauf que de nombreux employés déplorent l'absence de compensation pour cette surcharge de travail durant les différentes vagues de chaleur: heures non comptabilisées, pauses écourtées, sans parler de la chaleur insoutenable dans certains locaux. Plusieurs d'entre eux disent se sentir stressés et épuisés.

L'institution nie

Interrogée, l'IMAD balaie les accusations. Elle affirme avoir mis en place un plan d'action canicule et adapté les conditions de travail, en aménageant les plannings, en interrompant des tâches considérées comme non prioritaires ou en installant des climatiseurs dans des locaux. 

