La Ville de Genève lance une campagne contre les infractions des trottinettes électriques. Face à une «mobilité douce agressive», la municipalité intensifie les contrôles et la sensibilisation pour assurer la sécurité des piétons dans l'espace public.

La Ville de Genève lance une campagne contre les infractions des trottinettes électriques. (IMage d'illustration) Photo: imago images/YAY Images

ATS Agence télégraphique suisse

La Ville de Genève a décidé de serrer la vis aux conducteurs de trottinettes électriques irrespectueux des règles et qui constituent un danger pour les piétons. Elle a annoncé mardi lancer une campagne de sensibilisation et de répression afin «d'assurer la sécurité de toutes et tous sur l'espace public».

Circulation sur les trottoirs, dans les zones piétonnes, feu rouge grillé, vitesse trop élevée, il y a trop d'infractions commises à trottinettes motorisées, a constaté devant les médias la conseillère administrative de la Ville de Genève Marie Barbey-Chappuis. Pour la population, ces engins sont «un facteur important d'insécurité».

Confronté à ce phénomène de «mobilité douce agressive», l'exécutif de la Ville de Genève a choisi de sévir. La police municipale, qui procède déjà à des contrôles réguliers, va organiser en parallèle de «grosses» actions ciblées dans les endroits qu'elle considère comme les plus dangereux.

20 km/h maximum

La campagne de sensibilisation rappelle qu'il est interdit de rouler à trottinettes électriques sur les trottoirs, que l'on ne peut pas circuler à deux sur une trottinette et que seuls les trottinettes ne dépassant pas les 20 km/h peuvent être homologuées en Suisse. Les engins trafiqués peuvent être confisqués par les forces de l'ordre.

Souvent, les adeptes de la trottinette méconnaissent la loi sur la circulation routière, a déploré la commandante de la police municipale de la Ville de Genève Christine Camp. Ils sous-estiment aussi les risques qu'ils prennent quand ils circulent. En cas d'accident, les blessures sont généralement assez graves.

L'année dernière, la police municipale de la Ville de Genève a relevé 379 infractions commises par des conducteurs de trottinettes. Parfois, les agents tombent sur des machines bricolées dotées d'une puissance phénoménale. La police municipale a ainsi saisi une trottinette qui était capable d'atteindre une vitesse de 144 km/h.