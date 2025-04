A Martigny et Zermatt, la police a intercepté deux trottinettes et a établi qu'elles pouvaient atteindre 113 et 126 km/h. Photo: police cantonale valaisanne

Léo Michoud Journaliste Blick

Des trottinettes qui ne trottinent pas, mais qui foncent à toute allure. La police a mis des bâtons dans les roues de deux engins électriques bien trop rapides, début avril en Valais.

Le 5 avril à Martigny, vers 6h30, la police cantonale a intercepté une trottinette électrique lors d'un contrôle fixe de la circulation. Celle-ci ne répondait «manifestement pas aux exigences techniques légales», communique les forces de l'ordre ce vendredi.

L'engin a donc été testé sur un rouleau de mesure, qui a montré qu'elle pourrait atteindre 113 km/h. La trottinette illégale a été séquestrée à son pilote, un Ukrainien de 24 ans dénoncé aux autorités compétentes.

Un deuxième un peu plus tard

Cinq jours plus tard, le 10 avril, c'est la police régionale de Zermatt qui a procédé à une interception similaire sur la route cantonale. La police cantonale a répété son test au rouleau de mesure. Vitesse maximale atteinte: 126 km/h, rien que ça.

Le capitaine du deux-roues rapide comme l'éclair, un Lituanien de 42 ans, fait face aux mêmes conséquences que son camarade trottinettiste. Il a été dénoncé au Ministère public ainsi qu’au Service de la circulation routière et de la navigation (SCN). Sa trottinette électrique a été séquestrée.

La police cantonale rappelle que la vitesse maximale d’une trottinette électrique est de 20 km/h et que, comme à vélo, le port du casque est fortement recommandé. Les trottinettes électriques doivent rouler sur la route et non le trottoir et ainsi respecter les mêmes règles que les cyclomoteurs légers.