Le Conseil d'Etat de Genève a validé l'élection de Nicolas Walder malgré un recours. Le Vert prêtera serment jeudi et entrera en fonction vendredi au Département du territoire. La Chambre constitutionnelle a retiré l'effet suspensif du recours.

L'élection de Nicolas Walder est validée malgré un recours

Le Conseil d'Etat de Genève a validé l'élection de Nicolas Walder malgré un recours. Photo: keystone-sda.ch

A Genève, le Conseil d'Etat a validé mercredi l'élection complémentaire du 19 octobre remportée par le Vert Nicolas Walder malgré le dépôt d'un recours. A la demande de la chancellerie d'Etat, la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice a retiré l'effet suspensif.

La chancellerie d'Etat a été informée mardi après-midi d'un recours contre les résultats du second tour, a-t-elle annoncé mercredi et comme l'a révélé la Tribune de Genève. Afin de «préserver la stabilité institutionnelle», elle a rapidement déposé une demande de retrait de l'effet suspensif et de validation des résultats, ce que la Chambre constitutionnelle a fait mercredi.

Par conséquent, Nicolas Walder prêtera serment comme prévu jeudi, lors de la séance du Grand Conseil. Son entrée en fonction effective aura lieu vendredi matin. L'élu écologiste reprendra le Département du territoire, amputé de la politique publique de l'énergie, du démissionnaire Antonio Hodgers, Vert lui aussi.

La procédure judiciaire étant en cours, la chancellerie ne fait aucun autre commentaire. Elle ne donne ni l'identité de l'auteur du recours ni les griefs avancés. Au second tour de l'élection complémentaire du 19 octobre, Nicolas Walder avait recueilli 5600 voix de plus que l'UDC Lionel Dugerdil.