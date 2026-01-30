Les habitants de Bourdigny, Choully et Peissy à Satigny (GE) peuvent consommer l'eau du robinet sans restriction. Les analyses confirment l'absence de bactéries après un problème survenu mercredi.

L'eau du robinet est à nouveau consommable à Satigny

L'eau du robinet est à nouveau consommable à Satigny

AFP Agence France-Presse

L'eau du robinet peut à nouveau être consommée normalement dans les hameaux de Bourdigny, Choully et Peissy de la commune de Satigny (GE). Les résultats des analyses effectuées de manière régulière depuis mercredi démontrent l'absence de pollution bactériologique dans le réseau desservant 185 adresses.

Le chimiste cantonal a recommandé de lever les restrictions concernant l'utilisation de l'eau, ont indiqué vendredi en début de soirée les Services industriels de Genève (SIG). Depuis mercredi, quelque 700 personnes devaient bouillir l'eau du robinet avant de l'utiliser pour les usages domestiques. Des bouteilles d'eau avaient aussi été distribuées.

La régie publique craignait une contamination de l'eau portable par des bactéries à la suite d'une potentielle entrée d'air dans le réseau en raison d'un incident technique dans un réservoir d'eau. Des prélèvements et analyses ont été réalisés immédiatement.

Les habitants sont invités à ouvrir prudemment les robinets d'eau froide pour laisser l'air s'échapper et à laisser l'eau couler deux à trois minutes jusqu'à ce qu'elle redevienne transparente. Une notification SwissAlert a signalé la fin de l'alerte.