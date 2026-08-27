Bonne nouvelle pour quelque 7'000 familles genevoises: le parascolaire redevient gratuit pour les ménages gagnant moins de 50'000 francs par an.

Retour de la gratuité du parascolaire pour certains foyers modestes

Retour de la gratuité du parascolaire pour certains foyers modestes

Toan Izaguirre Journaliste Blick

C'est un soulagement pour de nombreuses familles genevoises. Depuis cette rentrée, les foyers dont le revenu est inférieur à 50'000 francs par an bénéficient à nouveau du parascolaire gratuit, relate ce jeudi la «Tribune de Genève». La suppression de cette exonération avait été décidée dans le cadre de la réforme tarifaire du Groupement intercommunal pour l'animation parascolaire (GIAP).

7'000 parents concernés

Cette réforme, décidée en septembre 2024 et entrée en vigueur la rentrée suivante, faisait suite à la forte croissance de la fréquentation du parascolaire. Ce nouveau système tarifaire prévoyait une participation aux frais progressive en fonction des revenus. Nos confrères rappellent qu'«environ 30% des familles utilisant les services du GIAP, soit quelque 7'000 parents, étaient concernées».

D'autres changements restent en vigueur

Mais pourquoi ce volte-face maintenant? Interrogé par nos confrères, le comité du GIAP explique simplement «que le Conseil intercommunal a voté à la majorité des communes membres le retour à la gratuité pour les familles à faible revenu». Et précise que les autres changements de la grille tarifaire restent en vigueur, notamment la hausse des prix pour les revenus de 180'000 francs ou plus. Le retour de la gratuité est donc entièrement couvert par les communes.