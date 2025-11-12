Le médecin accusé d'avoir assassiné son épouse en octobre 2021 à Vandoeuvre (GE) reste détenu pour motifs de sûreté avant son procès agendé en mars 2026. Le Ministère public genevois a déjà annoncé qu'il requerra une peine supérieure à 10 ans.
Incarcéré depuis la nuit du drame le 21 octobre 2021, le prévenu a demandé à être remis en liberté jusqu'à son procès. Afin de garantir sa comparution, il a proposé notamment la remise de ses papiers d'identité, son assignation à résidence, le dépôt d'une caution de 3,2 millions de francs ainsi que de sa collection d'art estimée à un demi-million.
En dépit de ses garanties, la justice genevoise a rejeté sa demande. Dans un arrêt publié lundi, le Tribunal fédéral confirme ce refus. Il souligne qu'il est «non seulement possible mais également probable» que le prévenu prenne la fuite ou plonge dans la clandestinité afin d'échapper à son procès et la peine qui est prévisible.
«Un délire mystique»
Bien que très importantes, les sûretés proposées ne permettent pas d'exclure totalement tout risque de fuite, estime la 2e Cour de droit pénal. Ce d'autant plus que la situation financière du prévenu présente des incertitudes. Les juges relèvent aussi qu'il a agi de manière odieuse et sans scrupules et a tenté de faire disparaître le corps, ce qui démontre une volonté de se soustraire à sa responsabilité.
Le médecin est accusé d'avoir tiré à quatre reprises sur son épouse avec un revolver de calibre 357 magnum dans la nuit du 20 au 21 octobre à leur domicile de Vandoeuvre. Il a affirmé avoir agi dans un état de «délire mystique» aggravé par une prise massive de crack.
Outre l'assassinat, le quinquagénaire répond notamment d'infractions aux lois sur les armes et sur les stupéfiants. Il est accusé en effet d'avoir acheté, en deux ans, près de 4 kilos de cocaïne destinée à sa consommation et à celle de sa femme.
Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.
En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.
Pour l'aide au victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.
- Solidarité Femmes Bienne
032 322 03 44
9-12h et 14-20h
Mercredi: 14-20h
Samedi: 10-12h
Dimanche: 17-20h
- Solidarité Femmes et Centre LAVI Fribourg
info@sf-lavi.ch
026 322 22 02 9-12h et 14h-18h
Ligne de nuit 19h-7h
Weekends et jours fériés: 11–17h
- AVVEC Genève
info@avvec.ch
022 797 10 10
- Au cœur des Grottes, Genève
022 338 24 80
Lu-Ve 8h30-12h
- Ligne d’écoute en matière de violence domestiques Genève
0840 11 01 10
- Centre d’accueil Malley Prairie, Lausanne
021 620 76 76
Non—stop
- Maison de Neuchâtel SAVI
savi.ne@ne.ch
032 889 66 49
- SAVI La Chaux-de-Fonds
savi.cdf@ne.ch
032 889 66 52
- Unité de médecine des violences (UMV)
Consultation médico-légale
- Bureau fédéral de l’égalité
- LAVI. Aide aux victimes d’infractions
- Fédération solidarité femmes Suisse
- Brava – ehemals TERRE DES FEMMES Schweiz
076 725 91 21
Lundi à Mercredi 14h-16h
