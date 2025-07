En raison de nouvelles coupes budgétaires, l'année 2026 s'annonce sombre pour le CICR. Photo: AFP

Finies les journées à plus de 30 degrés, place à la pluie. Et côté actus suisses, c’est aussi le grand écart. Alors, que nous réserve ce mardi 8 juillet? Réponse en quelques éclaircies… et quelques coups de tonnerre.

1 L'année 2026 s'annonce sombre pour le CICR

L'année 2026 s'annonce encore douloureuse pour le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), avertit mardi «Le Temps». En raison de la réduction de contributions étatiques, notamment américaines, allemandes ou britanniques, le budget de l'organisation baissera de 17%, passant de 2,1 à 1,8 milliard de francs. Les coupes toucheront le siège, les structures régionales et le terrain. «Il y aura des suppressions de postes, mais nous allons aussi trouver d'autres moyens pour atteindre nos objectifs», indique dans le journal le directeur du CICR, Pierre Krähenbühl. En 2023, l'organisation avait déjà dû réduire son budget de 700 millions de francs, à 2,1 milliards. 4500 postes avaient été supprimés.

2 Les petits actionnaires contre-attaquent UBS

Plus de 5000 anciens actionnaires de Credit Suisse réclament une compensation plus élevée devant le tribunal de commerce de Zurich après le rachat de la banque par sa rivale UBS, relatent mardi l'«Aargauer Zeitung», la «Luzerner Zeitung» et la «St. Galler Tagblatt». Deux groupes ont déposé chacun un recours, accompagnés d'autres plaignants. Il s'agit de l'association suisse pour la protection des investisseurs, qui représente environ 2000 personnes, et la plateforme juridique LegalPass, qui en compte elle plus de 3000. Selon les deux organisations, l'éventail va des actionnaires détenant quelques centaines d'actions à plusieurs millions. Le tribunal de commerce a chargé deux experts de déterminer la valeur de Credit Suisse au jour de son rachat, le 19 mars 2023. UBS doit publier pour cela des évaluations internes et externes d'ici au 14 juillet.

3 La SSR licenciera-t-elle moins que prévu?

Les mesures d'économie annoncées par la SSR devraient être moins graves que prévu, indiquent mardi l'«Aargauer Zeitung», la «Luzerner Zeitung» et la «St. Galler Tagblatt». Plusieurs centaines de collaborateurs atteindront l'âge de la retraite au cours des cinq prochaines années, ce qui devrait réduire le nombre de licenciements. La SSR veut utiliser de manière ciblée les fluctuations naturelles, explique un porte-parole dans les journaux. La SSR a annoncé vouloir économiser environ 270 millions de francs d'ici à 2029. La RTS et son pendant alémanique SRF vont biffer quelque 130 postes d'ici à 2026.

4 L'aide humanitaire galère à arriver à Gaza

Malgré le blocus imposé par Israël à Gaza, l'aide humanitaire suisse se poursuit dans l'enclave palestinienne ravagée par 21 mois de guerre, mais les organismes d'entraide ont dû adapter leurs actions, rapportent «ArcInfo» et «Le Nouvelliste» mardi. «Nous parvenons encore à être actifs à Gaza, même si c'est dans une trop faible mesure et avec des risques énormes», explique Caritas Suisse. Mais à la place des distributions de kits d'hygiène, l'ONG effectue désormais des transferts monétaires. «Certaines actions restent possibles, en particulier celles qui ne nécessitent pas d'importation de matériel, comme le soutien psychosocial, les activités éducatives pour les enfants et l'appui aux agriculteurs locaux via des achats de semences, engrais, etc. sur place», indique la Chaîne du Bonheur.

5 Au sommet du Moléson, Rösti trace la voie du DETEC

Le conseiller fédéral Albert Rösti a convié mardi les médias au sommet du Moléson (FR). L'UDC bernois s'y exprimera sur les thèmes actuels et les objectifs du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC). Albert Rösti veut aussi donner un aperçu des priorités de son département pour le second semestre 2025. L'an passé, le ministre de l'énergie avait tenu cet entretien estival au bord du lac d'Oeschinen, au-dessus de Kandersteg (BE).