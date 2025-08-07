DE
FR

«Ce n'est pas toxique!»
A Genève, Greenpeace asperge l'entrée de l'ONU de liquide noir

Des militants de Greenpeace ont aspergé l'accès au Palais des Nations à Genève d'une substance noire. L'ONG demande l'exclusion des entreprises pétrolières des négociations sur le plastique, les accusant de vouloir les faire échouer.
Publié: 14:44 heures
Partager
Écouter
Des militants de Greenpeace ont aspergé l'accès au Palais des Nations à Genève d'une substance noire.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Des militants de Greenpeace ont aspergé d'une substance noire l'accès routier au Palais des Nations à Genève. L'ONG veut que les entreprises pétrolières, qu'elle accuse de vouloir faire dérailler les négociations sur le plastique, soient bannies dans les discussions.

A lire aussi
Berne appelle les autres pays à un accord «historique» contre la pollution plastique
Négociations à Genève
Berne appelle à un accord «historique» contre la pollution plastique
A Genève, le monde négocie sa survie face au plastique
Traité de la dernière chance
A Genève, le monde négocie sa survie face au plastique

Une quinzaine de militants d'une dizaine de pays, dont la Suisse, ont participé jeudi matin à cette opération non autorisée devant le siège onusien. Certains ont déversé de l'eau accompagnée d'oxyde de fer et d'autres matériaux, symbolisant une traînée de pétrole.

«Attention, c'est glissant. Mais c'est comestible, ce n'est pas toxique», disait l'un d'entre eux aux passants qui évitaient la substance noire. Des panneaux avaient été prévus également pour alerter les badauds. Sept activistes sont eux montés sur le toit du bâtiment de contrôle de sécurité. «Les grands pétroliers polluent à l'intérieur» et «le traité sur le plastique n'est pas à vendre», affichaient les banderoles qu'ils ont déployées.

Le périmètre a été bouclé par la police, contraignant les personnes arrivant en voiture ou à vélo à se replier sur un autre accès. Les militants ont ensuite eu droit aux contrôles d'identité d'usage.

Greenpeace accuse les entreprises pétrolières d'empêcher les plus de 170 Etats qui négocient depuis mardi à Genève de prévoir une réduction de la production de plastique dans un traité. Les lobbys du pétrole et du gaz sont toujours plus présents à chaque session des discussions, affirme une responsable de Greenpeace Suisse, Joëlle Hérin.

Des centaines de délégués

«Nous appelons l'ONU à les exclure», dit-elle. Elle déplore que la société civile doive, elle, se battre de en plus en plus pour assister aux discussions. Selon une ONG, environ 230 délégués des entreprises pétrolières et gazières étaient présents lors de la précédente série de négociations en Corée du Sud il y a quelques mois, en augmentation de 12%. Ils sont près de 240 pour cette réunion à Genève, a-t-elle dévoilé jeudi.

Plusieurs organisations ont remis une lettre à la directrice exécutive du Programmes des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) Inger Andersen. Les entreprises polluantes responsables du problème «ne doivent pas être autorisées à empêcher le monde de le résoudre», a aussi affirmé Joëlle Hérin.

A lire aussi
L'ONU convaincue d'un possible accord sur le plastique à Genève
«Un moment historique»
L'ONU convaincue d'un possible accord sur le plastique à Genève
La Suisse sous pression avant des négociations cruciales sur le plastique
Un traité contre la pollution
La Suisse sous pression avant des négociations cruciales sur le plastique

Selon une source diplomatique d'un des Etats pour un accord ambitieux, les pays pétroliers ont refusé toute avancée depuis mardi sur la question d'une réduction de la pollution plastique, ne souhaitant pas voir celle-ci dans un arrangement. Ils remettent également en cause le scénario d'une liste de substances à interdire.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Du vin rouge frais pour l'apéritif d'été?
Présenté par
Du vin rouge frais pour l'apéritif d'été?
Les meilleures alternatives au vin blanc
Du vin rouge frais pour l'apéritif d'été?
Des bénévoles comme Sabine font du tournoi une fête pour les fans
Présenté par
Des bénévoles comme Sabine font du tournoi une fête pour les fans
UEFA Women’s EURO 2025
Des bénévoles comme Sabine font du tournoi une fête pour les fans
Le parcours semé d’embuches de Gabriela Petrovic vers le métier de ses rêves
Présenté par
Le parcours semé d’embuches de Gabriela Petrovic vers le métier de ses rêves
Des soins à la formation
Le parcours semé d’embuches de Gabriela Petrovic vers le métier de ses rêves
Trois tours pour les familles à découvrir cet été
Présenté par
Trois tours pour les familles à découvrir cet été
La Suisse romande à la carte
Trois tours pour les familles à découvrir cet été
Qu’est-ce qui fait la magie de votre colocation, votre quartier et votre association?
Présenté par
Qu’est-ce qui fait la magie de votre colocation, votre quartier et votre association?
Nos bières pour votre communauté
Qu’est-ce qui fait la magie de votre colocation, votre quartier et votre association?
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la