Changement au Conseil d'Etat
Delphine Bachmann s'empare de l'énergie et des SIG à Genève

Le Conseil d'Etat genevois se réorganise suite à l'élection de Nicolas Walder. L'écologiste reprendra le Département du territoire, tandis que Delphine Bachmann héritera de l'énergie et des SIG. Cette décision vise à maintenir la stabilité politique au gouvernement.
Publié: il y a 4 minutes
Photo: KEYSTONE
ATS Agence télégraphique suisse

Le Conseil d'Etat genevois se réorganise après l'élection de Nicolas Walder. L'écologiste reprendra le Département du territoire (DT) du démissionnaire Antonio Hodgers, mais sans la politique publique de l'énergie, qui sera attribuée à la centriste Delphine Bachmann.

Concrètement, il s'agit de rattacher au Département de l'économie et de l'emploi (DEE) l'office cantonal de l'énergie et les Services industriels de Genève (SIG), a indiqué mardi le Conseil d'Etat. Celui-ci approuvera formellement la nouvelle composition des départements lors d'une séance extraordinaire le 31 octobre. Le Grand Conseil devra ensuite donner son feu vert.

Le Conseil d'Etat s'est réuni lundi et mardi avec Nicolas Walder pour décider du nouveau dispositif gouvernemental. Il précise que les échanges se sont appuyés sur deux grands principes: la stabilité politique et l'équilibre. L'énergie est un secteur clé de pour l'économie et ses conditions cadre, souligne-t-il.

Delphine Bachmann deviendra ainsi la magistrate de tutelle des SIG. La régie publique autonome a été secouée par plusieurs affaires ces dernières années, ce qui a poussé la commission de contrôle de gestion du Grand Conseil à instituer, en septembre, une sous-commission pour investiguer. Les contours exacts de son mandat sont en cours d'élaboration.

