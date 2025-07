Le Parti socialiste fribourgeois exhorte le canton à accueillir des enfants blessés de Gaza. Dans une lettre au conseiller d'Etat Philippe Demierre, le PS souligne l'urgence humanitaire et demande une collaboration avec l'Hôpital cantonal pour offrir des soins adaptés.

Les enfants de Gaza sont victimes de malnutrition. (Image d'illustration) Photo: KEYSTONE

Olalla Piñeiro Trigo Journaliste Blick

Le Parti socialiste fribourgeois (PS) appelle le canton à la solidarité. Le Parti a écrit une lettre au conseiller d'Etat en charge de la Santé, Philippe Demierre, pour exiger l'accueil d'enfants gazaouis blessés, comme il l'indique dans un communiqué de presse ce jeudi 31 juillet.

Dans la lettre, le Parti fait référence à la situation sanitaire «au bord de l'effondrement» à Gaza, avec un système «presque réduit à néant». Au moins 2500 enfants seraient en danger de mort imminent, selon des chiffres de l'ONU et l'Unicef datant de fin 2024. Mais aussi à la malnutrition qui sévit dans la région, touchant principalement les enfants et femmes enceintes.

Genève l'a déjà fait

Le PS rappelle que des enfants grièvement blessés ont déjà été accueillis dans une clinique privée genevoise en janvier passé, en collaboration avec l'ONG Children's Right for Healthcare. Elle demande à ce que le canton de Fribourg, en partenariat avec l'Hôpital cantonal (HFR), emboîte le pas, en mettant à disposition des places de soins destinées à les accueillir et à leur offrir une prise en charge médicale adaptée.