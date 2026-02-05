DE
FR

70 nichoirs disponibles
Treize familles de choucas ont trouvé refuge dans le canton de Fribourg

Les nichoirs à choucas installés entre 2023 et 2024 dans le nord de Fribourg montrent des résultats prometteurs. Treize nichées occupent ces abris pour préserver une espèce potentiellement menacée.
Publié: il y a 8 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 5 minutes
1/2
Photo: Shutterstock
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le projet de pose de 70 nichoirs à choucas des tours est une réussite pour la biodiversité, estiment Groupe E et le Service des forêts et de la nature (SFN) du canton de Fribourg. Treize d'entre eux sont déjà occupés par des nichées.

Le taux d’adoption est considéré comme «très bon» par les experts, ont fait savoir jeudi les partenaires de l'opération, deux ans après l'installation des nichoirs. Ces derniers ont été posés en 2023 et 2024 entre Cressier, Chiètres et Galmiz sur des poteaux de lignes électriques.

Les nichoirs visent à favoriser le retour d’une espèce prioritaire et potentiellement menacée dans le nord du canton de Fribourg. Les emplacements ont été soigneusement sélectionnés pour garantir l’accessibilité et maximiser les chances d’occupation par les choucas.

Le projet se poursuivra avec un monitoring annuel assuré par un biologiste indépendant de la région, précise le communiqué. L'objectif consiste à suivre l’évolution de la population d’oiseaux et à ajuster les mesures «si nécessaire».

