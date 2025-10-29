DE
Des conditions pas «claires»
Le canton de Fribourg ne veut pas d’enfants gazaouis blessés

Le canton de Fribourg refuse d'accueillir des enfants blessés de Gaza, malgré la demande de la Confédération. Le Conseil d'Etat cite un manque de clarté sur les conditions médicales et financières comme raison principale de cette décision.
Publié: il y a 43 minutes
Un enfant blessé et sa mère transportés en ambulance après leur atterrissage à l'aéroport de Zurich, le 24 octobre 2025.
Photo: KEYSTONE
ATS Agence télégraphique suisse

Le canton de Fribourg a décidé de ne pas donner suite à la demande de la Confédération d’accueillir des enfants gazaouis. Pour motiver son choix, le Conseil d'Etat évoque notamment un «manque de clarté» dans les conditions touchant à la prise en charge médicale et financière.

La décision a été prise après une analyse des modalités d’accueil prévues par le Conseil fédéral, a fait savoir mercredi le gouvernement fribourgeois dans un communiqué. Les cantons ont été sollicités le 1er octobre dernier par le Département fédéral de l’intérieur et le Département fédéral de justice et police.

Ceux-ci leur ont alors adressé un courrier «exprimant la volonté d’organiser l’évacuation et l’accueil d’une vingtaine d’enfants blessés de la bande de Gaza, ainsi que leurs accompagnants et famille proche». L’objectif vise à permettre à ces enfants de pouvoir recevoir des soins médicaux en Suisse.

