Ce samedi 23 août 2025, peu avant midi, un important dégagement de fumée a été signalé à Vuarmarens. Le feu s’est déclaré dans une grange abritant des piles de fourrage, à la suite d’un phénomène de fermentation.
Les pompiers de la Glâne, appuyés par une patrouille de police, sont rapidement intervenus sur les lieux. L’opération a nécessité des moyens conséquents, dont le détuilage partiel du toit et l’utilisation de deux grues pour extraire le fourrage en combustion.
Aucun blessé n’est à déplorer, mais la famille a été relogée temporairement. La route de Morlens a été fermée durant l’intervention.
Voiture en feu à Liebistorf
Le même jour, vers 12h30, un incendie s’est déclaré au centre du village de Liebistorf. Un petit véhicule électrique monoplace, stationné près d’un garage, a pris feu pour une raison encore inconnue.
Les pompiers du Lac-See ont rapidement maîtrisé les flammes, empêchant leur propagation au bâtiment adjacent. Malgré cela, trois autres véhicules ont été endommagés et la façade du garage a souffert de la chaleur.
Une personne a été intoxiquée par les fumées et transportée à l’hôpital. Le véhicule à l’origine du sinistre a été placé sous séquestre, et une enquête est en cours pour en déterminer la cause.