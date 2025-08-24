DE
Deux incendies en une heure
Une grange et une voiture prennent feu dans le canton de Fribourg

Deux incendies distincts ont mobilisé les pompiers ce samedi en terre fribourgeoise. A Vuarmarens, une grange a pris feu à cause d'une fermentation de fourrage, tandis qu'à Liebistorf, une voiture électrique a brûlé, intoxiquant une personne.
Publié: il y a 23 minutes
Le feu s'est propagé dans une grange de Vuarmarens abritant des piles de fourrage.
Photo: POL
DIMITRI_FACE.jpg
Dimitri FaravelJournaliste Blick

Ce samedi 23 août 2025, peu avant midi, un important dégagement de fumée a été signalé à Vuarmarens. Le feu s’est déclaré dans une grange abritant des piles de fourrage, à la suite d’un phénomène de fermentation.

Les pompiers de la Glâne, appuyés par une patrouille de police, sont rapidement intervenus sur les lieux. L’opération a nécessité des moyens conséquents, dont le détuilage partiel du toit et l’utilisation de deux grues pour extraire le fourrage en combustion.

Aucun blessé n’est à déplorer, mais la famille a été relogée temporairement. La route de Morlens a été fermée durant l’intervention.

Voiture en feu à Liebistorf

Le même jour, vers 12h30, un incendie s’est déclaré au centre du village de Liebistorf. Un petit véhicule électrique monoplace, stationné près d’un garage, a pris feu pour une raison encore inconnue.

Les pompiers du Lac-See ont rapidement maîtrisé les flammes, empêchant leur propagation au bâtiment adjacent. Malgré cela, trois autres véhicules ont été endommagés et la façade du garage a souffert de la chaleur.

Une personne a été intoxiquée par les fumées et transportée à l’hôpital. Le véhicule à l’origine du sinistre a été placé sous séquestre, et une enquête est en cours pour en déterminer la cause.

