DE
FR

Quatrième victime cet été
Un pompier meurt en combattant un incendie au Portugal

Un pompier a perdu la vie en combattant un incendie de forêt à Sabugal, au Portugal. C'est la quatrième victime des feux de forêt cet été dans le pays. La présidence portugaise a exprimé ses condoléances à la famille du défunt.
Publié: il y a 6 minutes
Partager
Écouter
Les pompiers combattent les flammes près de l'Aldeia de Piodao, à Arganil, Portugal, le 18 août 2025.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un pompier a été tué au Portugal après avoir été blessé en combattant un des incendies forestiers qui sévissent à travers le pays, a annoncé samedi la présidence portugaise dans un communiqué.

A lire aussi
Une partie de l'Europe toujours en proie aux incendies
«Journée très difficile»
Une partie de l'Europe toujours en proie aux incendies
Les incendies font une première victime au Portugal
Alerte maximale en Espagne
Les incendies font une première victime au Portugal

La présidence a exprimé ses condoléances à la famille du pompier «qui a tragiquement perdu la vie après avoir combattu directement les incendies de forêt dans la commune de Sabugal», dans le nord du pays. Il s'agit de la quatrième victime des incendies cet été au Portugal.

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
Présenté par
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Discipline à la gym, concentration au travail
Présenté par
Discipline à la gym, concentration au travail
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Présenté par
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Redécouvrez Fribourg autrement
Présenté par
Redécouvrez Fribourg autrement
Verticalité, festival, détente ou sport?
Redécouvrez Fribourg autrement
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus