Un pompier meurt en combattant un incendie au Portugal

Les pompiers combattent les flammes près de l'Aldeia de Piodao, à Arganil, Portugal, le 18 août 2025.
Un pompier a été tué au Portugal après avoir été blessé en combattant un des incendies forestiers qui sévissent à travers le pays, a annoncé samedi la présidence portugaise dans un communiqué.
La présidence a exprimé ses condoléances à la famille du pompier «qui a tragiquement perdu la vie après avoir combattu directement les incendies de forêt dans la commune de Sabugal», dans le nord du pays. Il s'agit de la quatrième victime des incendies cet été au Portugal.
