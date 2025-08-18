Un incendie s'est déclaré à Berne. Comme l'écrit un lecteur de Blick, un cabinet de vétérinaire serait touché par les flammes.

Un incendie s'est déclaré dans un cabinet de vétérinaire à Berne

«Il y a eu deux explosions»

1/4 Une énorme colonne de fumée est visible au-dessus de Berne. Photo: Leserreporter

Un incendie s'est déclaré lundi à la Länggasse à Berne, comme le montrent des photos et des vidéos de lecteurs. «Un incendie s'est déclaré à la clinique vétérinaire», écrit l'un d'eux.

Il dit aussi avoir entendu deux fortes détonations. «Il y a eu deux explosions», raconte-t-il. On ne sait pas encore exactement où le feu a pris ni ce qui l'a déclenché. Comme l'écrit l'agence de presse Keystone SDA, une détonation s'est déjà produite peu après 11h.

Le feu continue de se propager

Un autre lecteur écrit que la pisciculture de la clinique a été touchée. En outre, des véhicules stationnés dans la rue seraient également touchés et le feu ne cesse de se propager. Les opérations de lutte contre l'incendie battent leur plein.

Les collaborateurs du cabinet ont été évacués. La police cantonale bernoise a partiellement dévié la circulation. Le Muraltweg a également été fermé, poursuit l'agence de presse.

Le service d'alerte Alertswiss a demandé à la population à 11h43 de fermer les fenêtres dans les environs et d'éteindre les aérations et les climatisations. La police bernoise n'a pas pu donner d'informations sur l'événement dans l'immédiat.