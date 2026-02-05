DE
FR

Un butin de 250'000 francs
Cinq suspects ont été dénoncés pour des vols de vélos à Morat

Cinq suspects liés à un réseau international de vols de vélos ont été dénoncés à Morat (FR). Plus de 60 vélos, estimés à 250'000 francs, ont été saisis, destinés à être revendus dans les Balkans.
Publié: il y a 28 minutes
Cinq suspects liés à un réseau international de vols de vélos ont été dénoncés à Morat (FR). (Image d'ilustration)
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Une soixantaine de vélos ont été saisis et cinq suspects dénoncés dans le cadre d'une vaste affaire de vols survenue à Morat (FR). Les individus sont soupçonnés d’être impliqués dans un réseau criminel international. La valeur du butin dépasse les 250'000 francs.

A lire aussi
Un réseau de vols de motos et vélos dans 13 cantons a été démantelé
Les deux suspects ont 24 ans
Un réseau de vols de motos et vélos dans 13 cantons a été démantelé
Les vols de vélos coûtent de plus en plus cher aux assureurs
Un canton romand déchante
Les vols de vélos coûtent de plus en plus cher aux assureurs

En juin dernier, la ville de Morat était confrontée à une hausse des vols de vélos, a indiqué jeudi la police cantonale. Des agents ont surpris un individu en train de dérober deux cycles sur le parking de la piscine. Les vélos ont été chargés dans une camionnette qui s’est ensuite rendue dans un entrepôt à Villars-sur-Glâne.

Sur place, les policiers ont interpellé deux hommes: le conducteur, un Macédonien du Nord âgé de 37 ans, ainsi que le locataire de l’entrepôt, un Kosovar de 44 ans, tous deux domiciliés dans le canton. La perquisition a permis la saisie de plus d’une soixantaine de vélos électriques, de route, ou VTT.

Vers les Balkans

Les investigations ont établi qu’une quinzaine de vélos venaient de vols commis dans le canton de Fribourg. Les autres ont été dérobés dans ceux de Berne, Neuchâtel, Soleure et Lucerne. Le matériel alimentait un réseau criminel spécialisé dans le vol de vélos et leur acheminement vers les Balkans pour revente, a révélé l'enquête.

Le transport était organisé via l’entreprise de l’un des suspects interpellés, précise le communiqué de la police cantonale. A ce stade, il n’est pas possible de déterminer avec certitude le nombre de livraisons déjà effectuées vers les Balkans avec du matériel volé.

Outre les deux hommes arrêtés, la police a identifié trois individus de 21, 24 et 26 ans, originaires de Macédoine du Nord, sans domicile connu. La dénonciation auprès du Ministère public a été effectuée pour vol en bande et par métier ainsi que pour recel par métier.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Présenté par
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
L'histoire d'une réussite
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Présenté par
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Conseils d'un expert financier
Comment investir votre argent en 2026?
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Présenté par
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
L’humain et zéro chatbot!
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Articles les plus lus
    Articles les plus lus