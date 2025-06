Un réseau de vol de motos et vélos électriques sévissant dans toute la Suisse a été démantelé. Deux suspects français de 24 ans sont en détention, accusés d'avoir volé des véhicules pour près d'un million de francs dans 13 cantons.

Un réseau de vols de motos et vélos dans 13 cantons a été démantelé

Un réseau de vol de motos et vélos électriques sévissant dans toute la Suisse a été démantelé. (Image d'illustration) Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

La police neuchâteloise a mis au jour une série de vols de motos et de vélos électriques perpétrés dans 13 cantons suisses. Les deux auteurs, actuellement en détention préventive, sont soupçonnés d'avoir commis ces délits pour un préjudice de 900'000 francs. Au total, 65 personnes se sont constituées parties plaignantes.

L'instruction pénale a permis de retracer l’ensemble des actes délictueux imputés aux deux individus. «Les suspects sont deux hommes, âgés de 24 ans et domiciliés en France, dont l’un est ressortissant français et l’autre turkmène», ont indiqué vendredi la police et le Ministère public neuchâtelois.

Les faits remontent à l’année 2023, lorsque les premiers vols ont été signalés. Le mode opératoire des malfaiteurs consistait à cibler des véhicules de grosse cylindrée mis en vente par des particuliers sur des plateformes de petites annonces. En se faisant passer pour des acheteurs, les auteurs parvenaient à obtenir des informations sensibles, notamment l’emplacement des véhicules, qu’ils dérobaient ensuite.

Les biens volés étaient acheminés et revendus clandestinement en France. L’enquête a été déclenchée au début de l’année 2024 à la suite d’un vol commis au Val-de-Ruz (NE). Celle-ci a permis l’arrestation de deux suspects durant les semaines suivantes.

39 motos et 19 vélos électriques

Le préjudice est conséquent: 39 motos et 19 vélos électriques ont été volés, pour une valeur totale estimée à 907’000 francs. Les dommages matériels s'élèvent à plus de 32'000 francs. Les véhicules volés, écoulés dans des pays tiers, n’ont pas été retrouvés.

Les auteurs présumés sont également soupçonnés d’infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, d’usurpation d’identité et d’infractions à la loi sur la circulation routière. Au total, 65 personnes, réparties sur 13 cantons, se sont constituées parties plaignantes. Le Ministère public du canton de Neuchâtel assure la coordination des procédures pénales pour l’ensemble des cantons concernés.