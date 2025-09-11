DE
Deux dirigeants soupçonnés
Une firme genevoise aurait fraudé le fisc à hauteur de 133 millions

L'entreprise ERI Bancaire aurait fraudé le fisc entre 2011 et 2019, empochant une somme de 133 millions de francs. Les enquêteurs ont enfin accès aux documents saisis lors de la perquisition, révèle «Le Temps».
L'entreprise ERI Bancaire aurait fraudé le fisc entre 2011 et 2019, empochant une somme de 133 millions de francs.
Photo: keystone-sda.ch
LUISA_FACE.jpg
Luisa Gambaro

L'entreprise genevoise ERI Banciare est soupçonnée d'avoir fraudé le fisc à hauteur de 133 millions de francs entre 2011 et 2019. Après quatre ans d'attente, l’Administration fédérale des contributions (AFC) a enfin accès aux documents saisis lors de la perquisition, révèle «Le Temps». 

Cette société spécialisée dans les logiciels bancaires équipe plus de 400 banques dans le monde et aurait utilisé des sociétés écrans aux Pays-Bas pour mettre en œuvre un système de fraude fiscale à grande échelle.

Deux dirigeants soupçonnés

Le conseiller fédéral Ueli Maurer a autorisé le lancement de la procédure en novembre 2020, mais la firme a protégé ses dossiers prétextant qu'ils contenaient des secrets d'affaires ou commerciaux. 

Après un tri minutieux des informations enregistrées sur 24 clé USB pendant quatre, le Tribunal pénal fédéral a autorisé l'accès aux documents d'ERI Bancaire.

Deux de ses dirigeants résidant à Monaco sont également soupçonnés d'escroquerie, mais présumés innocents jusqu'au jugement. 

