1/4 C'est en Grande-Bretagne que la Suisse a déposé le plus grand nombre de demandes d'assistance administrative en matière fiscale. Photo: IMAGO/NurPhoto

Ruedi Studer

La chasse aux fraudeurs se poursuit. L'année dernière, les autorités suisses ont adressé des milliers de demandes d'assistance administrative dans le domaine fiscal. C'est ce que montrent les derniers chiffres de l'Administration fédérale des contributions (AFC), que Blick a pu consulter.

La chasse aux fraudeurs fiscaux suisses à l'étranger a atteint un nouveau record: «En 2024, 293 demandes d'assistance administrative ont été adressées à 45 Etats différents», explique Adrian Grob, porte-parole de l'AFC. «La plupart des demandes ont été adressées à la Grande-Bretagne et au Luxembourg.»

Le précédent record de 2022 de 228 demandes a ainsi été battu. Les autorités fiscales ont même recherché des exilés dans les îles Vierges britanniques.

Plus de 10'000 demandes de l'étranger

A l'inverse, les autorités fiscales étrangères ciblent également leurs pairs dans notre pays. «En 2024, nous avons reçu 10'222 demandes d'assistance administrative», rapporte Adrian Grob. «Elles proviennent majoritairement de la Grande-Bretagne, de la France, de l'Espagne, de l'Autriche et de l'Allemagne.»

Soit un cinquième de plus que l'année précédente. A l'époque, ce sont les Etats-Unis qui ont déposé le plus grand nombre de demandes, suivis par la France, l'Autriche, la Corée du Sud et Israël. En 2016, année record, plus de 66'000 demandes avaient été déposées – par la France majoritairement.

Echange de données avec 108 Etats

L'année dernière, l'AFC a échangé des informations sur des comptes financiers avec 108 Etats. L'échange s'inscrit dans le cadre de la norme globale d'échange automatique d'informations (EAI). L'Equateur, la Jamaïque, la Nouvelle-Calédonie et Sint Maarten (île antillaise appartenant aux Pays-Bas) sont venus s'ajouter aux 104 Etats précédents.

La Suisse a échangé des données avec 81 Etats. La Suisse a reçu des informations de 27 Etats, mais n'en a pas envoyé, car ils ne remplissaient pas certaines exigences ou y ont renoncé volontairement. A noter que l'année dernière, aucune donnée n'a été échangée entre la Suisse et la Russie. Au total, l'AFC a envoyé des informations concernant environ 3,7 millions de comptes financiers aux Etats partenaires et a reçu des informations sur environ 3,4 millions de comptes financiers.