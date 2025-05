Feu maîtrisé Six personnes évacuées après l’incendie d'un immeuble à Courgevaux (FR)

Un incendie dans un immeuble à Courgevaux (FR) a nécessité l'évacuation de six personnes mercredi. Les pompiers sont intervenus avec huit camions et une trentaine de personnes. Aucun blessé n'est à déplorer, mais la cause du sinistre reste inconnue.