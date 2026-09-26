Le Valais lance sa candidature pour organiser la Fête fédérale de lutte 2031 à Rarogne. Avec une arène de 58'000 places et un site de 150 hectares, le projet ambitionne de réunir toute la Suisse.

Le Valais veut accueillir la Fête fédérale de lutte en 2031

Le Valais veut accueillir la Fête fédérale de lutte en 2031

ATS Agence télégraphique suisse

Le Valais a dévoilé samedi les contours de sa candidature à l'organisation de la Fête fédérale de lutte de 2031. Le projet, opposé à une candidature neuchâteloise, a comme épicentre l'aérodrome de Rarogne.

«En 2031, ce sera au tour de l'Association romande de lutte suisse d'organiser la Fête fédérale (FFLS)», a rappelé l'un des deux coprésidents de la candidature valaisanne, Pierre-Alain Grichting. «Nous avons examiné les conditions nécessaires et sommes convaincus que le secteur Rarogne-Viège offre un site à la hauteur pour une Fête fédérale», a-t-il dit, cité dans un communiqué.

«Cette candidature est comparable à un projet générationnel», a poursuivi le politicien PLR. «Elle doit rassembler les gens, renforcer durablement la lutte suisse en Valais et permettre d'organiser une fête qui rassemble toute la Suisse.»

Un concept d'un seul tenant

A l'aérodrome de Rarogne, une surface de 150 hectares, d'un seul tenant, serait dévolue à l'ensemble de la manifestation. «Elle permettrait de regrouper de manière compacte l'arène, l'espace de fête - 20'000 places sont prévues au niveau des cantines -, l'avenue des lutteurs longue de 1,6 km, les espaces de camping (pour 20'000 personnes) et les autres infrastructures, le tout avec des trajets courts», a détaillé Pierre-Alain Grichting.

Les membres du comité d'organisation ont également mis en exergue l'accessibilité à la région, en transports publics et le caractère bilingue de leur candidature pour tenter de convaincre. L'arène prévue en Valais pourra accueillir jusqu'à 58'000 spectateurs. En 2025, la FFLS organisée à Mollis (GL) avait accueilli entre 350'000 à 420'000 visiteurs.

Si aucun budget n'a encore été articulé, le concept de financement a, lui, été établi. Il repose sur trois piliers, à savoir les recettes générées sur le site de la fête, la billetterie et le sponsoring, complétés par le soutien des pouvoirs publics.

Vingt-six ans après les tireurs?

Ces deux dernières décennies, le Valais a organisé plusieurs manifestations d'envergure. On peut notamment citer la Fête fédérale de tir en 2005 à.... Rarogne, le camp fédéral des scouts dans la vallée de Conches en 2022 et les Mondiaux de VTT, l'an dernier. Sans oublier les Mondiaux de ski alpin, début 2027, à Crans-Montana.

«Pour nous,la FFLS 2031 serait une formidable opportunité de susciter l'intérêt des enfants et des adolescents pour la lutte suisse, de renforcer nos clubs et de développer durablement ce sport en Valais», a encore ajouté Cyril Fauchère, le président de l'association valaisanne de lutte suisse.

Face à une candidature neuchâteloise

Le choix du canton appelé à organiser la FFLS 2031 sera connu le 27 mars 2027, à l'occasion de l'assemblée des délégués de l'association fédérale de lutte suisse prévue à Yverdon-les-Bains.

Outre le Valais, Neuchâtel a fait acte de candidature afin de mettre sur pied la manifestation sur la plaine d'Areuse, un site que se partagent les communes de Boudry et de Milvignes.