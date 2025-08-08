Dernière mise à jour: il y a 13 minutes

Publié: il y a 36 minutes

Ce jeudi à Lausanne, c'est une supposée prise d'otage qui a mobilisé un gros dispositif policier à l'agence UBS de la place Saint-François. L'alerte s'est révélée infondée, l'intervention s'est achevée après une heure, sans impact sur la sécurité publique.

La police s'est déployée à UBS pour une «potentielle prise d’otage»

Un important dispositif policier a été déployé le jeudi 7 août à l'agence UBS de Saint-François à Lausanne. Photo: DR

Léo Michoud Journaliste Blick

La raison derrière le gros déploiement policier de ce jeudi 7 août au centre-ville de Lausanne se précise. Peu après 14h, la Centrale vaudoise de police était informée «qu'une potentielle prise d’otage était en cours au sein de la banque UBS de la place St-François», communique la police municipale le lendemain matin.

«Au vu de ces informations inquiétantes, un dispositif policier conséquent a été rapidement mis en place», indiquent les forces de l'ordre. Les renseignements collectés sur place ont «permis d’exclure toute problématique sécuritaire». De nombreuses rubalises ont été déployées pour empêcher l'accès aux piétons. «A aucun moment la population ne s’est trouvée en danger et il n’y a aucun blessé, communique la police. La circulation n’a pas été perturbée.»

L'intervention policière s’est terminée à 15h10 «après une levée de doute effectuée par les intervenants», qui sont tout de même entrés dans la banque lourdement armés. Le Ministère public n'a pas ouvert d'enquête.