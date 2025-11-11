DE
FR

Un expert s'inquiète
«Quelques semaines» suffisent à radicaliser les jeunes

À l'approche des commémorations des attentats du 13-Novembre 2025 en France, Mathieu Colin, expert en extrémisme violent, alerte sur l'accélération du processus de radicalisation. Les réseaux sociaux jouent un rôle crucial, ciblant particulièrement les jeunes.
Publié: il y a 49 minutes
Partager
Écouter
Un expert alerte sur la rapidité de la radicalisation des jeunes, notamment sur les réseaux sociaux. (image d'illustration)
Photo: Shutterstock
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

A quelques jours des commémorations des attentats du 13-Novembre 2025 en France, le spécialiste de l'extrémisme violent, Mathieu Colin, note que le processus pour se radicaliser devient toujours plus rapide. Et les jeunes voire les mineurs sont particulièrement ciblés.

On assiste à un raccourcissement du temps entre le début de la radicalisation et le passage à l'acte, met en garde, mardi dans «24 Heures» et la «Tribune de Genève», Mathieu Colin. Il est directeur scientifique de la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent et expert scientifique auprès du Centre d'information sur les croyances de Genève (CIC).

Isolement social

«Dans les années 2000, il fallait en moyenne un peu plus d'un an [...] À présent, quelques semaines parfois suffisent», indique-t-il. Il pointe du doigt les réseaux sociaux, qui agissent comme «des accélérateurs, en mettant en contact les jeunes avec des communautés en ligne, via des plateformes de jeux vidéo ou des canaux plus cryptés comme Telegram». Et leurs algorithmes ont tendance à renforcer la visibilité des contenus problématiques.

A lire aussi
L'ex-compagne de Salah Abdeslam accusée d'un projet d'attentat
Fascinée par le djihad
L'ex-compagne de Salah Abdeslam accusée d'un projet d'attentat
Comment la France a vaincu les démons du 13 novembre 2015
Il y a dix ans, le Bataclan
Comment la France a vaincu les démons du 13 novembre 2015

La radicalisation combine désormais diverses idéologies autour d’une fascination pour la violence. L’isolement social est aussi un facteur de vulnérabilité important dans la radicalisation. La famille peut faire rempart. «Mais le problème, c’est que les parents sont souvent démunis: ils sont rarement au courant de la vie numérique de leur enfant», note l'expert.

Une stratégie comm'

Le chercheur estime que les plateformes ne régulent pas assez finement les contenus. Il cite l'exemple des mèmes, soit des images ou vidéos humoristiques, qui ont l’air inoffensifs, mais qui fonctionnent comme des signaux de ralliement (en anglais le «dog whistle").

Les réseaux sociaux tendent en outre à banaliser et normaliser des idées liées à l'extrême droite, comme le thème «du grand remplacement» thématisé en 2022 en France par Eric Zemmour. Cette idée marginale au début s'est peu à peu transformée en un enjeu de société dont se sont emparés les partis institutionnels. Cette stratégie consiste à «gagner la bataille culturelle avant la bataille politique», explique le professeur. 

«Mais toutes les personnes exposées à des contenus problématiques sur le Net ne deviennent pas des extrémistes, rassure l'expert. De plus en plus de jeunes, natifs du numérique, savent très bien reconnaître ces phénomènes et savent s’en préserver», conclut-il.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus