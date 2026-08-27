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Expertises en cours
Un hangar de l'aéroport de Genève s'est effondré et a fait des dégats

Un hangar en bois de l'Aéroport de Genève s'est effondré dans la nuit du 16 juillet, relate la «Tribune de Genève» jeudi. Dégâts matériels, aucun blessé: la direction a fermé des zones du terminal 2 et réalise des expertises.
Publié: il y a 48 minutes
Un hangar s'est effondré près du Terminal 2 de l'Aéroport de Genève, qui n'accueille de public que lors des week-ends d'hiver.
Photo: Aéroport de Genève
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Léo MichoudJournaliste Blick

Un hangar de l’Aéroport de Genève s’est effondré cet été, poussant la direction à prendre des mesures, rapporte la «Tribune de Genève» ce jeudi 27 août. Le journal genevois a pu consulter des images «impressionnantes» de cet affaissement, survenu de nuit le 16 juillet à l’ouest des pistes d’atterrissage.

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La chute de ce «hangar léger» à la charpente en bois, construit en 1968 et destiné aux employés, a fait des dégâts matériels mais pas de blessés, précise la direction de l’aéroport à la «TDG». Les employés et les zones de stockage ont été déplacés ailleurs dans Cointrin, le temps du chantier.

Un problème structurel? Expertise en cours

Avec un groupe de travail dédié, des expertises sont en cours. Notamment au terminal 2 (T2), qui comprend le hangar concerné. Il s'agit d'un terminal «saisonnier», ouvert au public «uniquement durant les week-ends de la période hivernale», pour absorber le surplus de touristes.

Résultat des expertises? Pour assurer la sécurité des lieux, le service de communication confirme au quotidien que la direction a décidé de «cesser l’exploitation des zones concernées du T2». Jusqu’ici, les contrôles réguliers des constructions à charpente en bois ou métallique, peu nombreux sur le tarmac, n’ont pas décelé de problème structurel.

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